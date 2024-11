Ela Jerković, 28-godišnja poznata influencerica iz Splita, sportašica i medicinska sestra po struci, prošlu je nedjelju pobijedila u svom prvom boksačkom meču na Hell Boxing Kings pobijedivši Fatimu Ahmadovu. Bio je to dvoboj slavnih influencerica.

Novi Hell Boxing King event ove nedjelje donosi nastup Filipa Cara i Une Koblar. Voyo platrofma prenosi priredbu

Medicinska sestra po struci

Ela je po struci medicinska sestra, ali sada zarađuje kao influencerica sa 627.000 pratitelja na Instagramu. I jako nas je dojmila u razgovoru, a posebno prije njega. Dakle, kad smo joj se javili putem Instagrama potpisnik ovih redaka je morao dokazati da je novinar RTL-a.

"Ima svakakvih luđaka danas, moram biti oprezna. Oprostite mi na tome", kazala nam je u uvodu razgovora Ela Jerković. Nikad u životu nije sudjelovala niti u jednom podcastu, nije nikad davala live intervjue, osim kad je morala za jedan hrvatski medij, jer je imala suradnju s njima i kad je razgovarala s Andrewom Tateom.

"Mene vam uhvati teška panika", iskreno nam je otkrila Ela Jerković.

"Dojmovi nakon pobjede protiv Ahmadove su izvrsni. Bila sam jako sretna što sam pobijedila, bile su razne emocije. Moja majka je bila u Mađarskoj samnom, išla je u Mađarsku i srce mi je bilo veliko kao kuća kad sam nju vidjela kako je sretna i ponosna na mene", započinje svoju priču Ela Jerković.

Majka ponosna na nu

Majka joj je rekla kako je jako ponosna na nju, ponosna i zadovoljna, njezinoj sreći nije bilo kraja. Velika, ogromna je majčina ljubav prema svom djetetu. Pripremala se Ela za meč i trenira u kickboxing klubu Mornar. Ela je prihvatila ponudu Hell Boxing Kingsa promocije. Prije je deset godina trenirala taekwondo, tri puta zaredom je bila prvakinja Hrvatske. Sport joj nije stran, posebno borilački. Trenirala je amaterski i kickboxing, nešto malo hrvanje, aikido, jiu jitcu. Jedino nije trenirala boks. Sve dosad....

"Po mojem osobnom dojmu, nekoj preferenci, boks mi nije toliko drag kao sport zato što su uključene samo ruke, jednodimenzionalan je sport, ali isto tako, boks je jedna igra. Mogu se koristiti samo ruke, ali noge imaju veliku ulogu, tj rad nogu u ringu je bitan, potrebne su jako dobre motoričke sposobnosti, ali više volim kickboxing i MMA u koji su uključeni svi borilački sportovi, onda je tu više neka igra nadjačavanja u tehnici više borilačkih sportova. To mi je draže, ali eto, kako sam dobila priliku za boks odlučila sam se iskušati u boksu. Jako volim sve borilačke sportove, pa sam pokušala savladati i boks", izjavila je Ela Jerković.

Pripremala se za meč aktivno možda nekih 3-4 mjeseca, spremao ju je trener Gabriel Ojdanić.

'U KBK Mornar su divni ljudi, ekipa je super'

"Gabrijel je prvak u kickboksu, reprezentativac Hrvatske, juniorski i seniorski prvak Hrvatske i viceprvak svijeta i Europe. Isto tako, pomogli su mi u pripremama moji prijatelji i obitelj. Naravno, htjela bi tu spomenuti i kolege, članove kickboks kluba Mornar. To je jedna divna grupa ljudi koji su se pripremali samnom, pripremali su mene kao da spremaju sebe. Sudjelovali su u sparinzima. Naravno, sudjelovala je i Helena Jurišić, svjetska prvakinja u muay thaiju. Ona mi je isto dala sa ženske strane neke savjete. Lijepo od nje što se dobrovoljno uključila da mi pomogne i posavjetuje kako je u ringu, kako je u meču."

Ela Jerković je osjetila da ju ima već po izrazu njenog lica prije meča. Svojim licem i stavom joj je pokazala dominaciju, da je se ne boji.

"Vidjela sam u tom trenutku na njenom licu blagi strah. Tad sam znala da ju imam. Već tu sam bila puna samopouzdanja. Mislila sam da ću ju sigurno dobiti", tvrdi Ela koja nam je i otkrila da su reakcije po Splitu odlične...

"Dok sam bila u Mađarskoj dobila sam mnoštvo poruka, odnosno videa i slika iz nekih kafića, puno poruka na Instagramu. Ljudi su mi čestitali i ponosni su na mene. Jako mi je drago i to što su ponosni na mene što se tiče tog sportskog dijela, jer sam ja inače, ovako, poznata po izlascima, nesportskim stvarima, tako da mi je drago što su ljudi ponosni na mene zbog sportskih, lipih razloga i ispravnih razloga."

'Svi drugi mediji su me nahvalili, ali samo ovi iz mog Splita su me ponizili'

Neki mediji su njen meč prozvali najsmješnijim boksačkim mečom godine što se ne slažemo, niti malo. Boksom je po mnogima najteži sport na svijetu i jako je teško participirati u njemu. Kako komentira Ela te i takve medijske napise?

"Što se tiče specifično tog dijela, znam o kojem portalu se radi, koji je portal prenio moju pobjedu na takav zločest i negativan način. Jedino mi je fascinantno kako je to specifična medijska svrha iz Splita. Svi drugi mediji su me nahvalili, ali samo ovi iz mog Splita su me ponizili. To mi je fascinantno, ali ja s tim medijem koji je na taj način prenio i oblikovao vijest o mojoj pobjedi u Hell Boxing Kingu odavno sam u svađi i to me ne čudi. To ide njima na sramotu, meni ne. Pod broj 1, radi se o kategoriji celebrity meča, ja sam izašla u ring kao celebrity, ne kao amater, ponajmanje kao kakva profesionalka. Moj posao što se tiče meča je da im donesem gledanost na event, u promociju koja sadrži i amatere i profesionalce. Ja sam bila celebrity dio koji je služio kao promocju meča i turnira. Svoj dio sam odradila i još je bio bonus što sam uopće imala hrabrosti ući u ring nakon toliko malo priprema i neiskustva da se suočim sa suparnicom za koju, realno, nisam znala ni koliko se spremala niti išta. Što se tiče tog medija, u najmanju ruku je ponižavajuće i smiješno što je pisao o meni".

'Helena Jurišić mi je velika inspiracija'

Ela nam je objasnila kako se nosi sa stereotipima da ženama nije mjesto u borilačkom sportu.

"Nema komentar generalno na stereotipe što se tiče ičega. Mislim da su žene brojne u borilačkom sportu i isto tako brojne žene su srušile te i takve stereotipe. Spomenila bi samo Helenu Jurišić koja izgleda, eto, ja to uvik kažem, izgleda kao lutkica i onda dođe cijela sređena, našminkana, uđe u dvoranu i ring i onda odradi tako da ti može odgristi glavu. Helena Jurišić mi je velika inspiracija. Ona je paralela s dvije strane, prelijepa je, prezgodna, ženstvena je i onda kad obuče rukavice, pretvara se u monstruma."

Ela je prvostupnik primaljstva, ima završen studij za primaljstvo...

'Medicinske sestre su podcijenjene i slabo plaćene, a to je plemeniti posao'

"Radila sam u struci samo u obliku prakse, tri ljeta na hitnom kirurškom. Ne radim zato što smatram da su medicinske sestre, pogotovo medicinske sestre, ali generalno svi djelatnici zdravstva jako podcijenjeni. Posao koji oni rade, plemenitu struku u kojoj rade, to ne odgovara plaći koju imaju. Ja sam se ostvarila u nekom drugom aspektu koji je puno bolje plaćen. Odlučila sam se držati toga. Generalno, zdravstvo kao profesiju jako volim, cijenim i poštujem, pogotovo dio ginekologije. Upisala sam fakultet za primalju jer volim dio s djecom, volim porod, novi život, emocije su tu velike. Zdravstveni djelatnici su podcijenjeni jako i sad je aktualan ovaj štrajk u Splitu u KBC Split, pružam kolegama podršku i ovim putem."

Ela je poslala poruku i savjet svima koji žele ostvariti svoje sportske snove...

"Samo krenite, nikad nije kasno, nemojte odustati, nemojte pogotovo slušati zle jezike i glupe komentare. Htjela bi poručiti svim roditeljima da upišu svoju djecu na sport što prije. Mene su moji roditelji upisali u sport kad sam bila baš mala, okušala sam se u raznim sportovima, pronašla sam se u taekwondou, sport mi je odmalena izgradio i psihu i disciplinu, motoriku, sport je jako važan i za fizičko i mentalno zdravlje. Roditelji, što ranije upišite svoju djecu na sport, da se pronađu u nečemu, jer mislim da svatko u sebi ima neki dio sporta, samo ga treba pronaći."

'Imala sam neugodnih iskustava'

Otkrila nam je Ela jošneke detalje iz života...

"Imala sam neugodnih iskustava. Ima raznih prevaranata koji su se predstavljali kao mediji, svašta nešto je tu bilo i mailova i poruka. Uvijek sam na oprez da ne dijelim informacije s ljudima s kojima to ne želim. Ne bih voljela davati i dijeliti informacije određenim medijskim tvrtkama poput ovih koji me ponižavaju. S tavim ne bi htjela imati posla."

Kako Ela gleda na današnji moderan svijet i sport u kojem se puno toga gleda na temelju klikova, page vieowa i po broju pregleda, a manje na kvalitetu kao takvu?

Konkretno, tu mislimo na boks gdje bolje prolaze neki koji su glasni i imaju tzv. dirty talk, a oni koji su zamozatajni, a dobri, teže pronalaze mečeve i dolaze do njih.

"Živimo u svijetu u kojem je marketing jako važan za sve. Osim borilačkih vještina i kvalitete mora se imati i karakter koji će privući ljude. Boks je jedan od najplaćenijih sportova na svijetu. Svaki borac mora imati neki svoj karakter u koji se treba ufilmati, sve je neka gluma. Ja dirty talk ne volim, meni to nije napeto i zato mi je najdraža borkinja Rose Namajunas zato što je jako skromna, pobožna, pristojna, pratim je kao osobu i na Instargramu. Kulturna je a, u ringu je najbolja. Probila se tako daleko do UFC-a bez ikakvog dirty talka. Samo preko svoje karizme."

'Jedva pronalazim vremena za sve'

Jako je Ela zauzeta.

"Jedva pronalazim vremena za sve. Po cijele dane radim, ne stajem, ova tri mjeseca su mi bila paklena. Ima i svoju organizaciju za evente, otvaram i noćni klub u Splitu pod nazivom Vanity. Jako je teško povući tu paralelu između noćnog života i sporta. Teško je stajati u klubu, voditi sve i ne piti, ništa ne popiti. Tu su još i društvene mreže koje uzimaju puno vremena, ali nekako sve stižem. Imam prijetelje koje mi pomažu, naravno i obitelj mi uskoči da sve stignem."

Ela se ne vidi ozbiljnije boksu u budućnosti...

"Sad mi slijedi polufinale Hell Boxing Kings, nadam se da ću to dobiti i kad odradim sve na Hell Boxing Kings eventu, ovisno dokle stignem, ne vidim se u boksu. Osim ako mi se ne ukaže prilika kao ova. Ali, definitivno ću nastaviti trenirati kickboks e ekipom iz Mornara. Ekipa mi se jako svidjela i htjela bi se nastaviti družiti s njima. Ekipa je vrhunska, atmosfera u dvorani je super. Možda nešto što se tiče kickboksa da, ali boks kao boks ne. I što mi je u planu sto posto, nakon boksa ću upisati balet. To mi je neostvarena životna želja odmalena i koju ću sad ostvariti kako god znam."

Pobrojala je Ela sve tetovaže na sebi...

"Ima ih 22. Volim tetovaže, što ću", simpatično je priznala Ela.

Od glazbe najviše sluša trap, Georgea kao omiljenog izvođača, uz njegovu pjesmu je i izašla u ring. Sluša i Gršu, voli rap, stranu glazbu općenito, Sasi metal, nabrijavala se prije meča sa Slipknotom. Raznolika ješto se tiče glazbenog izbora. Cajke da ili ne?

'Cajke da, ali starije'

"Da, zašto ne. Ali, starije cajke, ove nove su malo otišle u krivom smjeru"

Što se tiče hobija nema baš vremena za njih, ali ima jednu strast...

"Jako volim aute. Imam jednog starog BMW-a na kojem radim. Sređujem ga, popravljam i eto, ovo malo slobodnog vremena što imam i novca ulažem u to auto. To mi je ljubav, neostvarena želja koju ostvarujem."

Trenira powerlift kod Enija Mufića, trenera koji priprema Antonija Plazibata za natjecanja. Tu je kickboks, boks i ide u teretanu. Naravno, trči uz more, radi jako na kardiju.

"Imala sam dva do tri treninga dnevno prije meča, ali inače jedan trening dnevno, šest treninga tjedno.

