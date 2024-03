Šimun Damjanović i Sandrino Starčević gostovali su u studiju Net.hr i ispričali nam kako im je bilo na Tajlandu, od kud su se nedavno vratili sa pojasom prvaka otoka Koh Pangan, poznatog kao otok šampiona...

Šimun je nokautirao iskusnog domaćeg borca Sangmorrakotu u svom prvom profi meču laktom, a Sangmorrakota iza sebe ima više od 150 profi mečeva. Ekipa iz Muay Thai Academyja na Tajlandu je provela mjesec dana, a meč je uletio iznenada. Svašta im se u toj avanturi života izdogađalo...

Tajlanđane nije lako impresionirati u njihovom sportu, ali ekipa je toliko bila zagrizla da to sve odradi kako spada, iako je bilo trenutaka kad su se cure i dečki pitali kako će sve to ispasti. Pri samom dolasku, kad je glavni trener na otoku čuo od kud su došli u njegov kamp, samo im je rekao - "svaka čast. Izvolite, da vidimo što znate". Ostalo je povijest...

"Da nam je bilo svejedno i nije. Evo, bilo je dana kad smo znali sjediti na terasi i pitati se stari moj, hoće ovo sve ispasti ok, a bilo je dana kad su imali vrhunske trenutke na trening i govorili to Šimune, to je tu, u napretku smo. Preispituje se čovjek uvijek, ali smo u startu znali da ćemo to odraditi kako treba", priča nam Sandrino Starčević, predsjednik ZG Saveza tajlandskog boksa i trener u Muay Thai Academy.

Na svom putu imali su čitav niz prepreka i izazova. Šimun, uskoro profesor povijesti, 6 dana prije meča otrovao se hranom i završio u bolnici, a nakon njega upala uha i temperatura zapala je i Sandrina. Pokupio je nešto i dobio temperaturu 38.5. Nevjerojatne stvari su na Tajlandu vidjeli, doživjeli, po prvi se put susreli.

Pričali su Šimun i Sandrino kako su se susreli s Varanima i zmijama, kakav su smještaj imali, dočarao nam je džunglu u kojoj su boravili, dio podcasta je bio u putopisnom duhu, miksali smo ozbiljno - (ne)ozbiljno. I vrištali pritom od smijeha... u skoro sat vremena razgovora obuhvatili smo sve relevantno i otvorili neke nove teme. Tajlandski boks u Hrvatskoj nailazi na brojne probleme i izazove.

"Najveći problem tajlandskog boksa u Zagrebu i Hrvatskoj je manjak mečeva i evenata. Za rast sporta, a ovaj sport ima potencijala u Hrvatskoj, treba biti više mečeva i evenata. Evo, sad kad smo bili na Tajlandu, tamošnji treneri su nas pohvalili za tehniku. Rekli su nam da imamo zavidnu tehniku, a sam Šimunov lakat je došao iz klinča, što je stil borbe Tajlanđana. Zagreb je meka sporta, najveći i glavni hrvatski grad, uvijek ima ljudi. Ali, i u ostatku Hrvatske ima dobrih boraca i potencijala. Takva priča se treba graditi, a mi na državnom razini nemamo ništa, imamo dva meča godišnje. Imamo puno dobrih boraca, mogao bi vam sad najbrajati. Ljudima treba omogučiti mečeve, a kod na je to stalo. U Hrvatskoj je teško proizvesti dobrog borca kad nemamo evenata", ušao je dublje u problematiku Sandrino Starčević.

Dobri naš Šimun detaljno nam je opisao trenutak za pamćenje u meču...

"Strah je svima ići boksati s Tajlanđanima zbog laktova. Nije nikom svejedno. Pogodio sam ga na kraju iz trzaja ravno u bradu."

Čitavu borbu pogledajte u You Tube klipu. Dobili smo ekskluzivno dopuštenje za korištenje.

Šimun nije prvotno ništa htio govoriti roditeljima oko meča, da će se boriti, ali na kraju njegov brat David, isto talentirani muay thai prospekt koji je sad u poslovnim vodama, stavio je plakat na društvene mreže. Na kraju je Šimun i sam kazao roditeljima, ali nisu se ljutili. Rekli su mu samo nek se vrati živ i zdrav, bili su svi sretni. Bogu hvala vratili su nam se i Šimun i Sandrino, kao i ostali članovi hrvatske muay thai ekspedicije iz Muay Thai Academy.

"Vjera mi je jako bitna. U njoj crpin snagu za borbe i sve. Uvijek se pomolim prije ulaska u ring, ne mogu ući u ring da se ne pomolim. To je nešto što jednostavno stalno radim. U načinu života mi je bitno biti vjerski nastrojen. Pokušavam živjeti u skladu s vjerom, ponekad ne uspijem, ali trudim se", rekao nam je Šimun Damjanović, iznimno skroman i ponizan mladi momak pred kojim je velika budućnost, ne samo sportska.

Gostovanje Šimuna Damjanovića i Sandrina Starčevića u studiju Net.hr u trajanju od 55 minuta, o njihovoj avanturi života na Tajlandu, pogledajte u priloženom videu gore.

