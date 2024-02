Šimun Damjanović, borac tajlandskog boksa iz Muay Thai Academy kojeg trenira Sandrino Starčević, jučer je na Tajlandu oduševio borilački svijet. Ovaj uskoro profesor povijesti iz Zagreba na početku 3. runde, u svom prvom profi meču u tajlandskom boksu, "laktom iz pakla" je majstorski nokautirao nevjerojatnog tehničara Sangmorrakotu, čovjeka sa više od 150 borbi u karijeri. Bilo je to borilačko evanđelje po Šimunu.

Pobjedu je ekipa iz Muay Thai Academy posvetila hrvatskom sokolu, branitelju herojskog grada Vukovara Ivanu Leutaru, koji je preminuo.

Šimun Damjanović i Sandrino Starčević nakon velikog trijumfa

Meč bio dogovoren na pet rundi po tri minute

Sandrino Starčević i Šimun Damjanović

Inače, meč je bio dogovoren na 3 minute po 5 rundi, a održao se u kampu Chinnarach na Koh Phanganu, točnije na tamošnjem boksačkom stadionu. Ovaj meč nosio je ulog - titulu otoka Koh Pangan. Tamo gdje žive i treniraju najveći majstori ovog brutalnog sporta...

Skoro mjesec dana u poznatom kampu Chinnarach

Ekipa iz Muay Thai Academy provodi već skoro mjesec u poznatom kampu Chinnarach gdje bruse svoje vještine, proširuje znanje u tajlandskom boksu. Dečki su nam se javili jučer nakon pobjede za pamćenje.

"Od početka je to bila borba Davida i Golijata", prvi nam je kazao Sandrino Starčević i nastavio:

"Sangmorrakot u karijeri ima više od 150 profesionalnih mečeva, dok je naš Šimun tek zakoračio u svijet profesionalnog tajlandskog boksa. Bilo je to zbrda-zdola sve. Najgore od svega, dogovorili smo se da ćemo raditi fokusere, a ja dobijem temperaturu i upalu grla 38.7. Uz to, Šimun je prije 6-7 dana bio u bolnici, otrovao se hranom. Ma, bilo je izazova ispred nas. Zato je ova pobjeda još i veća i draža. nakon svega".

Sandrino Starčević zahvalio se timu iz Chinnaracha, a posebno jednom čovjeku..

'Naš cilj je bila titula'

"Veliko hvala našem treneru Suchinu Kanjanasuwanu, velikoj legendi tajlandskog boksa, koji kad je vidio što se dogodilo, odmah je zvao bolnicu i napravio aposlutno sve da se Šimun što prije vrati u ring, da odradimo taj veliki meč za nas, zbog kojeg smo i došli ovdje, između ostalog. Mjesec dana smo svakodnevno, mukotrpno, trenirali ovdje na Tajlandu po 4 sata dnevno. Treninzi, spavanje, treninzi, spavanje... Šimun je samo spavao i trenirao. Bili smo više u dvorani, nego okolo. Pola otoka još nisam vidio. Došli smo samo s jednim ciljem - titula."

Kad su prvog dana na otoku vidjeli pojas koji je sad u vlasništvu Šimuna Damjanovića, Muay Thai Academyja i ZG Saveza tajlandskog boksa, dečkima su se oči zacaklile. Inače, na otoku je ekstremno vruće. Svaki dan je, kako nam je to Sandrino otkrio, 35-36 stupnjeva. Uvjeti su jako teški, ali takvi uvjeti od borca čine pravi borilački stroj. Tko to izdrži, spreman je za sve izazove...

Oči su im zasjale

"Oči su nam samo zasjale. Rekao sam Šimunu - ovo moramo donijeti u Zagreb. On je rekao na to - polako, samo strpljivo i ponizno. Radili smo krvavo da bi ovo uzeli. Ne samo mi, nego u ovo je bio uključen čitav tim iz dvorane. Toliko su nam vremena i pažnje ovdje na Tajlandu, na otoku Koh Phanganu, posvetili. Koliko ovdje posvećuju i vole ovaj sport, pa ne možeš da ih ne voliš zbog takve borilačke žari kojeg ovdje sportaši imaju. Neki drugi svijet. Koh Phangan je otok pobjednika. Takav otok, koji skriva takve borilačke tajne i na kojem se rađaju i stvaraju najveći šampioni svijeta ovog sporta, mora te osvojiti, a mi smo se jednostavno zaljubili u sve što borci i njihovi treneri ovdje rade", izjavio je Sandrino Starčević.

Dobri Šimun se ispričao suparniku

Zanimljiva se stvar dogodila nakon nokauta...

"Šimun se ispričao Sangmorrakotu. Jao, Sangmorrakot je točno naišao na ono što smo i čekali - dva direkta, koljeno i lakat. Game over. To smo uvježbali. Šimun je kontra gard od njega, lijevak. I ovom to nikako nije odgovaralo. Kad mu se stisne presing, slabo se snalazi s lijevacima u ringu. To kad ga je nokautirao, to se tako brzo dogodilo da nisam ni vidio točno što je Šimun napravio. Mislio sam prvo da ga je počistio u klinču. Kad sam vidio da se ovaj ne diže, da krvi ima po svuda, samo sam rekao - ajme meni, stvarno ga je skinuo. Ležao je po mojoj procjeni 4 minute. Zaradio je i 4 šava. Želim mu brz oporavak. I znate što je Šimun napravio? Skinuo je pojas sa sebe i otišao do suparnika, da mu se ispriča. Ja ga pitam - zašto mu se ideš ispričavati? A on mi kaže - nisam ga htio tako jako, ovo je ipak samo sport. Dok su Sangmorrakotu šivali, naš Šimun mu se čitavo vrijeme ispričavao. To je naš Šimun Damjanović, skroman i ponizan", zaključio je Sandrino Starčević, a Šimun Damjanović je nakon Sandrina uzeo telefon u ruke i otkrio nam:



"Sretan sam zbog svojeg uspješnog debija u profi tajlandskom boksu, a suparniku još jednom želim brz oporavak. Bio sam u poziciji u kojoj sam se jako dobro snašao i bacio lakat. Agresivno je krenuo moj suparnik i meč, agresivnije nego u prijašnjim mečevima. Kad sam ga pogodio, znao sam da je to to. Žao mi je što sam ga tako baš dobio, što mi je sjelo do te mjere da je ovaj ležao u ringu nekoliko minuta sigurno. Tempo i rad ruku više nego nogu je bilo ključno za moje slavlje ovdje na Tajlandu".

'Prvo trebam završiti faks'

Što sad?

"Vidjet ćemo. Prvo se trebam odmoriti, pa ću sa svojim trenerom Sandrinom Starčevićem sve vidjeti - što i kako dalje. Prvo trebam završiti faks. Posljednja sam godina, ako Bog da do runa ću biti profesor povijesti. Hvala Bogu na svemu", kazao je Šimun Damjanović za kraj razgovora.

Bravo dečki još jednom.

