Šimun Damjanović iz Muay Thai Academy jučer je na Tajlandu, točnije u kampu Chinnarach na otoku Koh Phangan, na tamošnjem boksačkom stadionu, ostvario u prvoj borbi prvu profi pobjedu, protiv iskusnog Sangmorrakote, borca sa više od 150 profesionalnih borbi. Ovaj meč nosio je ulog - titulu otoka Koh Pangan. Tamo gdje žive i treniraju najveći majstori ovog brutalnog sporta...

Inače, nokaut vrijedan divljenja je došao na početku treće runde. Prilikom jednog klinča, Šimun mu je zavaljao lakat iz pakla, kako zovu jako oružje budućeg profesora povijesti. Nada se dobri naš Šimun kako će do rujna ove godine završiti fakultet. Sangmorrakot Sakpinyo agresivno je krenuo u meč, ali Šimuna to nije iznenadilo. Zajedno s trenerom Sandrinom Starčevićem složio je pobjedničku taktiku.

"Sretan sam zbog svojeg uspješnog debija u profi tajlandskom boksu, a suparniku još jednom želim brz oporavak. Bio sam u poziciji u kojoj sam se jako dobro snašao i bacio lakat. Agresivno je krenuo moj suparnik i meč, agresivnije nego u prijašnjim mečevima. Kad sam ga pogodio, znao sam da je to to. Žao mi je što sam ga tako baš dobio, što mi je sjelo do te mjere da je ovaj ležao u ringu nekoliko minuta sigurno. Tempo i rad ruku više nego nogu je bilo ključno za moje slavlje ovdje na Tajlandu", rekao nam je Šimun Damjanović nakon borbe.

