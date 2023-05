Sportski bogat i uzbudljiv vikend imali su predstavnici zagrebačkih klubova tajlandskog boksa, a ono što se sprema poprimit će dosad neviđene obrise.

Muay thai Liga nada

Održano je peto ujedno i posljednje kolo međunarodne Muay thai Lige nade u organizaciji Muay Thai saveza Srbije i sportskog kluba Victory gym, a pod vodstvom respektabilnog trenera Bogdana Stojčića.

Na ovom eventu koji traje već 5 mjeseci (svaki mjesec jedan meč) sudjelovalo je ukupno 32 kluba i 60 natjecatelja iz Hrvatske, Srbije, Slovačke i Mađarske.

Iz Hrvatske su nastupili Dario Šišić (Bronx gym), Gabrijel Pranjić (Bronx Gym), sjajni Šimun Damjanović (Muay thai Academy), Lorenzo Palić (Nikola Šubić Zrinjski), kao i mladi i talentirani Dominik Gajšek (Muay thai Academy).

U posljednjem kolu ovogodišnjih prvaka najviše su pokazali Šime Damjanović sa stopostotnim učinkom (pet mečeva i pet pobjeda) - u kategoriji seniora do 71 kg.

Kad govorimo o Šimi Damjanoviću bitno za napomenuti kako on, u biti, nastupa do 67 kg i kako nije bilo suparnika u toj kategoriji, morao se boriti, tj otići u višu težinsku kategoriju i tu je ostvario vrhunski rezultat. To nije mala stvar za ovaj brutalni borilački sport koji se na velika vrata vratio u Zagreb i Hrvatsku.

First Clinch

Gabrijel Pranjić, pak, ima 4 meča i 4 pobjede u juniorskoj kategoriji do 75 kg, od toga dvije pobjede nokautom. Lorenzo Palić (5 mečeva, 4 pobjede) u kategoriji mlađi senior do 63.5 kg.

Vrijedi spomenuti kako je ovo sve navedeno rezultat uspješne međusobne suradnje zagrebačkih klubova i velikog idejnog projekta "First Clinch" namjenjenog podupiranju što uključuje druženje, trening, sparing, rad u parovima i učenje osnovnih i naprednih tehnika tajlandskog boksa, što uključuje udarce rukama i nogama, koljenima i laktovima, te kako samo ime projekta kaže - clinch.

Poznavatelji tajlandskog boksa znaju da je riječ o iznimno teškom stand up borilačkom sportu koji gaji i najvažnije aspekte poput poštovanja, časti i suosjećanja. Upravo toga ne manjka trenerima i borcima ovih zagrebačkih klubova koji su ambicije i potrebe ovih sportaša stavili na prvo mjesto, te su i zbog toga tako uspješni. Jedan od njih je i Sandrino Starčević...

"Svi ovi borci su produkt rada zagrebačkih klubova i zajedničke suradnje kroz projekt First Clinch koji iza sebe imaju zapanjujuće rezultate na međunarodnoj sceni što nije mala stvar, ako se uzme u obzir broj boraca koji su sudjelovali. Osim toga, osječki klub Bad Shadow Ivana Horvata, inače aktualnog europskog prvaka u tajlandskom boksu po WMC pravilima. On je kroz sezonu nastupio sa preko 10-12 svojih boraca na međunarodnoj ligi", priča nam predsjednik Saveza Tajlandskog boksa, glavni trener i predsjednik kluba Muay Thai Academy Sandrino Starčević i dodaje:

Uspješna priča

"Neki kasnije nisu mogli nastupati zbog ozljeda, zdravlje ih baš nije mazilo, ali usudim se kazati da su uz zagrebačke klubove oni stvarno jedan respektabilan klub s kojim jako puno i uspješno surađujemo i stvaramo zajedničku uspješnu priču kao da su dio zagrebačkog saveza", kazao nam je Sandrino Starčević i nastavio:

"First Clinch je osmišljen na način da svaki mjesec promoviramo da se radi trening u jednom od zagrebačkih klubova gdje to vodi i trener koji je ujedno i glavni trener tog kluba. Tako da se znanje dijeli svim onim polaznicima First Clincha, a cilj je širenje zajednice, promocija samog tajlandskog boksa i druženje, tj stvaranje nečeg zajedničkog i uživanje u sportu. Za napomenuti kako pripremamo nešto uistinu veliko, jedan megajaki ljetni trening kamp u suradnji s legendama tajlandskog boksa u zlatnoj eri sporta Jean-Charlesom Skarbowskyjem i Sakom Kaoponlekom. "