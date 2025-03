Obradović u novom specijalu: 'Život je čudo, možeš pronaći sebe tamo gdje misliš da trebaš biti'

U nastavku razgovora između Slavena Bilića i jednog od najtrofejnijih košarkaških trenera Željka Obradovića u drugoj emisiji treće sezone serijala (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem, poznati trener je poslao snažne poruke mladim igračima i njihovim roditeljima. Između ostalog, za Nikolu Jokića je istaknuo kako se radi o „glavom najbržem košarkašu na svijetu“, a osvrnuo se i na prelazak Luke Dončića u Lakerse. Otkrio je i koje savjete daje svojim bivšim igračima, ali i što misli o utjecaju društvenih mreža na nove generacije.

Nastavak razgovora započeo je temama autoriteta i odnosa s igračima, gdje je Slaven rekao kako je Obradovićev odnos prema igračima kompletan, on traži sve, a to crpi i troši energiju. Obradović je istaknuo kako on bez toga ne može i time dao do znanja kako povjerenje i posvećenost moraju biti obostrani. "Kada ti prestanem pričati, nisi bitan. I to je to. Kad tražim od nekog, tražim..."

Bilić i Obradović su se dotakli tema društvenih mreža, komentara na mrežama i pritiska koje mogu imati na igrače. Na ovu temu trener Partizana istaknuo je kako ga ne zanimaju, ali svojim igračima je postavio jasna pravila: „Društvene mreže su čudo. Osobno me to ne zanima i nikada ne gledam komentare, taman posla da još netko može utjecati na mene…“. Njegovo razmišljanje je jasno – previše pažnje na komentare i virtualne kritike odvlači fokus s onoga što je zaista važno. Situacija u kojoj je igrača zatekao s telefonom u svlačionici nakon poluvremena bila mu je šokantna. Nakon tog događaja igračima je zabranio telefone u svlačionici prije utakmice.

„Ljudski glas ništa ne može zamijeniti“, zaključio je najtrofejniji europski košarkaški trener.

Dotaknuo se Obradović i Nikole Jokića za kojeg je rekao kako je „glavom najbrži igrač na svijetu“.

„On sve odluke donosi, on sve vidi prije svih. On igra šah, čovjek je kompjuter, to je nevjerojatno što on radi. To je nevjerojatno! Koja je to košarkaška inteligencija...“

U razgovoru s Bilićem osvrnuo se i na još uvijek aktualnu temu – Dončićevu promjenu sredine u NBA-u.

„Svi oni koji su tamo i koji se više razumiju od mene su iznenađeni. Pokazalo se još jednom, svi igrači su pravili komentare tipa – to je biznis, na kraju krajeva, nema sentimentalnosti, nema ljubavi. Da je pet dana prije nego što se to desilo netko spomenuo takvo nešto vjerojatno bi rekli da nije pri sebi i da je za psihijatriju…ali eto, dogodilo se. Koji su interesi, kako, zbog čega, procjene, vrijeme će pokazati je li taj menadžer Dallasa bio u pravu ili ne, tko to zna. Ali će sigurno neki novi igrači u Dallasu dobiti priliku, Luka će dobiti priliku pokazati svoj nevjerojatan talent i sve ono što ima u Lakersima…ali opet kažem, biznis iznad svega i po tome je NBA najbolja liga…oni vjerojatno o svemu vode računa, o najsitnijim detaljima.“, komentirao je Obradović.

Obradović je mladima i njihovim roditeljima poslao snažne poruke:

"Najvažnija stvar za mladog igrača je da igra. Znam koliko ja patim, koliko patim kao trener i kao čovjek kad u neku utakmicu ne mogu uvesti sve igrače. A događa se... Ali mi je žao kad ostanem sam sa sobom što nisam svima dao šansu. Ne mogu. Zato razmišljam o sljedećoj utakmici, dat ću ti šansu. Budi spreman. A pogotovo mladom igraču. I uvijek kažem mladom igraču - bolje idi igraj u nekoj drugoj ligi ili u nekom drugom klubu i to je najvažnije. To je jedini savjet. Roditeljima savjet - pustite djecu da se razvijaju. Djeca su jako pametna i nemojte preko djece rješavati svoje životne probleme."

Osim toga, Obradović se prisjetio i trenutaka sumnje i prekretnica u karijeri. Ispričao je priču o sezoni kada je ozbiljno razmišljao o odlasku jer je mislio da je izgubio utjecaj na igrače. No, upravo su ga igrači uvjerili da ostane, preuzimajući i vlastitu odgovornost za promjene: „I sjeli smo, napravili sastanak, krenuli smo na bolje i imali izvanrednu sezonu.“

Otkrio je i što savjetuje svojim bivšim igračima da rade nakon sportske karijere:

„Radi ono što voliš raditi! Ako lutaš i ako nemaš ideju, nema gore od toga. Radi neke druge stvari. Život je čudo, možeš pronaći sebe tamo gdje misliš da trebaš biti. Budi posvećen. Imao sam ponuda da budem nešto drugo. Uvijek sam svima govorio da je jedino što želim i volim raditi je biti trener. Znači teren. Ne vidim sebe kao predsjednika kluba ili sportskog direktora ili bilo što drugo u životu. Znači, mogu samo biti trener.“

