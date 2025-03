Hrvatica proglašena modnom ikonom u SAD-u: Evo tko je cura koja je zaludila Ameriku

"Trenutačno sam u fazi rehabilitacije i do sada mi je vrijeme proletjelo. S nestrpljenjem očekujem povratak na teren, ali i uživam u cijelom procesu. Što se tiče prognoze o tome kada bih mogla ponovno zaigrati, to zaista ne znam. Ovisi o puno detalja, pogotovo nakon ovakve ozljede kakvu sam ja zadobila. Fizička sprema je izuzetno bitan faktor, ali mentalna sprema je ta koja će odlučiti. U svakom slučaju, oporavak od ove ozljede može trajati od devet do 12 mjeseci", pojašnjava Nika.