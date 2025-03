Je li Torcida bila u Lisabonu? Dva detalja na zamaskiranom mladiću (ne)otkrivaju mnogo toga

Ovo je nađeno prilikom pretrage stanova i kuća istaknutim članovima grupe No Name Boys. To što je pronađen šal Hajduka ne dokazuje umiješanost Torcide u prekid utakmice, ali ako uzmemo u obzir navijačku filozofiju, to je realan scenarij. To ne znači da su i članovi Torcide sudjelovali u organizaciji i napadima na policajce koji su bili izvan dužnosti.