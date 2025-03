Skandal pred Ligu prvaka: Uhićeni navijači, zaplijenjeni oružje, baklje i Hajdukov šal

Benfica je dočekala Barcelonu u prvom susretu osmine finala Lige prvaka, a prva polovina susreta donijela je mnogo uzbuđenja, iako nije bilo golova.

U 20. minuti, sudac Felix Zwayer brzo je pokazao crveni karton Barceloninom braniču Pauu Cubariju nakon prekršaja na Vangelisu Pavlidisu na rubu kaznenog prostora. Cubari je pokušao objasniti da je start bio čisti pokušaj na loptu, no nakon pregleda snimke postalo je jasno da je nespretno zahvatio Pavlidisa, povukavši ga za nogu. Zwayer je ostao čvrst u svojoj odluci, isključivši mladog braniča i poslavši ga prema svlačionici.

Nakon otprilike pola sata, nova iznenađenja donio je incident s domaćim navijačima. No Name Boysi su zapalili desetak baklji, što je rezultiralo prekidom utakmice. Ovaj incident dogodio se nakon što je u ranim jutarnjim satima na dan utakmice provedena velika policijska akcija u kojoj su uhićeni neki članovi navijačke skupine. Prilikom pretrage njihovih kuća, pronađeni su oružje, pirotehnika, dresovi Benfice, pa čak i Hajdukov šal, jer je poznato da No Name Boysi i Torcida gaje prijateljske odnose.

Zbog napada na policajce u civilu, portugalska policija poduzela je velike mjere opreza i akciju.

