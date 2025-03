Brazilska hobotnica nakon nevjerojatnog izdanja na Parku prinčeva: 'Utakmica mog života'

Liverpool je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka slavio na Parku prinčeva protiv PSG-a 1:0 golom Harveyja Elliotta u 87. minuti.

Redse je do pobjede nosio Alisson koji je branio čuda i na kraju zasluženo proglašen igračem utakmice.

"To je vjerojatno bila utakmica mog života. Trener nam je govorio kako će biti teško igrati protiv Pariza, koliko su dobri s loptom i da ćemo morati biti spremni patiti. Znali smo što slijedi", rekao je Alisson nakon ussreta pa nastavio:

"Naporno smo radili. Dali smo im toliko prilika, ponekad jedan-na-jedan. Ali, najveći dio takvih situacija je da netko natjera igrača u šansi da malo više razmišlja. Sav trud koji ekipa ulaže olakšava moj posa, ali onda na kraju, Harvey ulazi i postiže gol. Ma, to je sjajna priča za nas. Sjajna noć."

Oglasio se i strijelac gola.

"Svaka čast ekipi. PSG je postao malo umoran pred kraj zbog našeg rada. Stvarali su prilike, ali sačuvali smo gol zahvaljujući Alissonu i obrani. Bila je to vrlo solidna igra u obrani. Nemam riječi za Alissona. On je nevjerojatan, najbolji na svijetu. Pokazuje to u svakoj utakmici i drži nas u toliko utakmica. Bila je to moja prilika da se odužim ovom čovjeku. Na meni je da iskoristim priliku i, na sreću, upala je. Bez njega, ne znam gdje bismo bili. Ali, bila je to sjajna momčadska igra", rekao je Elliott.

