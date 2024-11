Antonio Plazibat ekskluzivno: 'I dalje me dijeli jedan meč od napada na titulu!'

Našeg najboljeg kickboksača sreli smo u Areni Zagreb na FNC 20 spektaklu. Antonio Plazibat nam je otkrio kako provodi dane u trenucima kada se oporavlja od još jedne ozljede koja ga je ljetos snašla.

"U zadnje vrijeme sam se pretvorio u nekog gledatelja, influencera i komentatora, sve osim borca", kratko je odgovorio. Upravo je on trebao nastupati na velikom Gloryjevom eventu, ali baš ta ozljeda ga je spriječila.

"To je već sve prošlo, odrađeno je, ali osjećam se u k****, nije dobro. Veseli me što su organizatori rekli da će se opet vratit kad se ja budem mogao boriti. Drago mi je da je Glory uspio održati event bez mene, da smo ih uspjeli nagovoriti. Nadam se da ću im u budućnosti uspjeti otvorit ovo tržište i da će puno više dolaziti u Hrvatsku", rekao je i otkrio kakvi su i njegovi osobni planovi te planovi organizacije.

"Trenutačno sam out, ozlijeđeni borac koji čeka da sanira ozljede i da ga pozovu, tako gledaju i gore na mene. Prema onome što ja znam, udaljen sam jednu ili dvije borbe od napada na titulu. Ti mečevi moraju biti uvjerljivi. Plan je da prvi meč bude neki 'lakši', ali ne bi me čudilo da mi daju prvog izazivača. Pobijedim li njega, možda mogu odmah očekivati napad na titulu. Tada ćemo vidjeti jesam li ja taj", odlučno je rekao, a nas je zanimalo i je li ljubomoran na ogroman interes MMA-a u odnosu na kickbox koji nije toliko popularan u ovim krajevima.

"FNC ubija, radi brutalan posao, prvo se njima treba skinuti kapa na svemu što su napravili. A kickbox je uvijek bio koncentriran na Aziju, pa je došao i ostao gore u Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj. Ja ih pokušavam dovesti ovamo da se i kod nas otvori ta scena, ali zasad ništa", objasnio nam je Antonio. Za kraj smo se dotaknuli eventa koji će u povijesti ostati zapisan kao najveći borilački događaj u regiji.

"Vidio sam i pratio cijelo ludilo koje se i uoči meča Joker i Slo Rocky događalo. Podržavam sve! Ovo je sport i zabava s većim naglaskom na zabavu. To je glavni razlog zašto je dvorana bila puna. Ja prvi sam uživao u promociji koju su radili i Ilić i Fabjan, to vrijedi i za ostale borce. Meni je bilo turbo zabavno, a mogu misliti tek kao je bilo nekome sa strane. Pokazali su svima kako treba prodavati borbe i evente", zaključio je Plazibat. Intervju smo napravili netom prije meča Slo Rocky vs Joker, a Plazibat nam je rekao da, ako se uđe u razmjene na početku meča, će pobijediti Fabjan. Slično je i bilo, Fabjan je izmjenama i obranom od rušenja izmorio Ilića i slavio pred skoro 20 tisuća ljudi.

