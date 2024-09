Plazibat nakon velikog razočaranja otvorio dušu: 'Sada činim sve da zacijelim što prije'

Za točno 10 dana u zagrebačkoj Areni održava se kickboksački spektakl Glory 95. Ali bez najveće hrvatske zvijezde, Antonija Plazibata, koji je ponovno ozlijeđen. No bez obzira na pehove koji ga sustižu, ovaj 30-godišnjak ne odustaje. S njim je razgovarao RTL-ov Maro Miljanić.

Ništa od nastupa na Glory 95 priredbi u Areni Zagreb, a ništa niti od dugoočekivane borbe s Nizozemcem Levijem Ritersom. Nakon loma ruke, stigla je i ozljeda lakta. No Antonio Plazibat ne očajava.

"Ima i gorih stvari, ljudi imaju i puno gore zdravstvene probleme i situaciju u životu od ovoga. Što se mene tiče, ja sam blagoslovljen na svemu, pa tako i na ovome što radim ovaj intervju i učinio sam sve što sam mogao da se to dogodi, a kada sam učinio sve i neće se dogoditi - neću sada razbijati glavu radi toga. Sada činim sve da zacijelim što prije."

Prava je šteta što Plazibata neće biti u Areni za 10 dana. Njegovo mjesto zauzeo je Azerbajdžanac Bahram Rajabzadeh. Sučelit će s Ritersom, a POBJEDNIK tog meča - postaje novi izazivač Nizozemca Ricka Ferkuvena za teškaški pojas.

"Znao sam šta je na ulogu šta se sve dešava i radi toga sam i odgađao dugo, to jest, pokušao sam učiniti sve moguće da budem u stanju boriti se, bar trenirati do meča, pa da radim, ali problem je u tome da sam ja trenirao do borbe ne bi stigao jer bi nešto puklo prije, jednostavno je nemoguće."

A dok se ne bavi borbama, Plazibat je aktivan na YouTubeu, gdje objavljuje videa svojih opasnih skokova u more. Sada je to odlučio podignuti i na višu razinu pa je organizirao i humanitarno natjecanje, koje će se održati na poljudskom bazenu, a sav prihod od donacija i kotizacija bit će doniran dječjem vrtiću.

"Skupi se ekipa svako 10-15 dana i odemo se baciti u more i to je to. A sad to smo iskreno snimili radi uspomena, da nam ostane kako je to sve izgledalo za jedno 20-30 godina i iz toga će se na kraju desiti dobra stvar, neka humanitarna akcija i druženje i nadam se to će to preći u tradiciju i da će svake godine krajem ljeta biti takva humanitarna akcija di će ljudi moći doći, zabaviti se, nasmijat i učiniti dobro djelo."

