U Splitu divljaju cijene najma za studente: 'To je za nivo liječnika, a ne studenta'

650 EURA ZA 25 KVADRATA /

Listopad je sve bliže, a studenti koji u Splitu traže stan suočavaju se s cijenama najma koje rastu iznad svih očekivanja. Oglasi u kojima se za 25 kvadrata traži i do 650 eura mjesečno postali su uobičajeni, a mnogima zvuče nestvarno.

„To je prema studentima jako strašno, jako previše. To je recimo za nivo liječnika, a ne studenta. Nemam riječi, jednostavno nemam riječi,“ komentirala je Ivanka iz Splita.

Studenti svjedoče da su se cijene smještaja posljednjih godina poppele do razina koje većina ne može pratiti. „Užasno su skupi. Ja sam, hvala Bogu, imala sreće pa imam gdje biti ovdje, ali znam da se svi žale da se ne može naći čak jednosoban stan ispod 450 eura,“ kaže Josipa, studentica iz Knina. Više doznajte u priči Sare Jurica.