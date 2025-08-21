Tenzije u Fight of Nations™ rastu, prepucavanja ne prestaju: 'Ti si lažov!'
Svaka njihova međusobna razmjena riječi jasno pokazuje da rivalitet ne jenjava
'Ja nisam lažov', 'ideš u zaborav', 'ja nisam ispao slina", 'ti si lažov', 'nisam p*čka', 'jedini borac koji plače po podcastima' – samo su neke od rečenica koje su odjekivale tijekom najnovijeg sukoba trenera. Vatrena prepucavanja između Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića ponovno su zapalila atmosferu i podigla tenzije na novu razinu.
Peta epizoda Fight of Nations™: Put do pobjede ne donosi samo uzbudljiv okršaj Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića, već i vrhunsku dozu verbalnih udaraca među trenerima. Svaka njihova međusobna razmjena riječi jasno pokazuje da rivalitet ne jenjava, već raste iz epizode u epizodu.
Fabjan i Ilić više nisu samo treneri svojih timova – njihova osobna borba postala je jednako napeta i zanimljiva kao i obračuni njihovih boraca. Publika s nestrpljenjem prati svaki novi sukob, a način na koji se međusobno izazivaju dodatno podiže ulog i stvara atmosferu kakvu samo pravi borilački reality može pružiti.
Nove epizode Fight of Nations™: Put do pobjede pogledajte na platformi VOYO