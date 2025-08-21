nema mira /

Fabjan i Ilić ponovno u vatrenom obračunu: 'Samo je tvoja guzica bitna'

Napetosti između Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića ne jenjavaju, iako je njihova međusobna borba odgođena zbog Fabjanove ozljede. Treneri su u novoj epizodi Fight of Nations™: Put do pobjede ponovno razmijenili teške riječi, dok fokus natjecanja sve više pada na okršaj Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića.

Peta epizoda druge sezone dostupna je na VOYO platformi, a nakon pojave Mirka 'Cro Copa' Filipovića u prošlom nastavku, gledatelje i ovog puta očekuje obilje drame, tenzija i novih sukoba među trenerima. 

21.8.2025.
11:45
Sportski.net
FncMiran FabjanAleksandar IlicVoyoFight Of Nations™: Put Do Pobjede
