Fabjan i Ilić ponovno u vatrenom obračunu: 'Samo je tvoja guzica bitna'

Napetosti između Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića ne jenjavaju, iako je njihova međusobna borba odgođena zbog Fabjanove ozljede. Treneri su u novoj epizodi Fight of Nations™: Put do pobjede ponovno razmijenili teške riječi, dok fokus natjecanja sve više pada na okršaj Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića.

Peta epizoda druge sezone dostupna je na VOYO platformi, a nakon pojave Mirka 'Cro Copa' Filipovića u prošlom nastavku, gledatelje i ovog puta očekuje obilje drame, tenzija i novih sukoba među trenerima.