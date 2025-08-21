Borba prije borbe: Riznica uvreda u Fight of Nations™ radi punom parom

Sukob između Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Aleksandra 'Jokera' Ilića nastavlja se rasplamsavati i postaje jednako zanimljiv kao i borbe njihovih boraca. Iako je njihova međusobna borba službeno odgođena zbog Fabjanove ozljede, to nije spriječilo trenere da i dalje razmjenjuju uvrede i provokacije u novoj epizodi Fight of Nations™: Put do pobjede U najnovijoj epizodi posebno je odjeknula jedna rečenica: 'Samo je tvoja guzica bitna.',a kome je upućena i što to okvirno znači pogledajte u novoj epizodi samo na VOYO

Kako se fokus prebacuje na dvoboj mladih boraca Nejca Ruprehta i Veljka Aleksića, napetosti u kući sve više rastu. Sukobi trenera dodatno podižu atmosferu, a gledatelji imaju dojam da su verbalni udarci ponekad jači od onih u kavezu.

Peta epizoda druge sezone Fight of Nations™: Put do pobjede dostupna je na platformi VOYO. Nakon što je prethodni nastavak obilježila iznenadna pojava legende Mirka 'Cro Copa' Filipovića, nova epizoda donosi još žešće treninge, žestoka prepucavanja i intrigantne trenutke u reality kući.

Čini se da ni ozljede ni odgode ne mogu zaustaviti vatreni temperament dvojice trenera, a njihov međusobni sukob polako postaje paralelna priča koja jednako intrigira publiku kao i sami borci.