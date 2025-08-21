POMOĆ UKRAJINI /

Plenković planuo na pitanje naše novinarke o Milanoviću: 'Je li on mene pitao kad je to objavio?'

21.8.2025.
16:46
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
Vlada je na prvoj sjednici nakon ljetne stanke na dnevnom redu imala prijedlog godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države, prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača u iduće tri godine, kao i pomoći slavonskim stočarima zbog afričke svinjske kuge. U uvodnom dijelu sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je i slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu te se obrušio na predsjednika Zorana Milanovića.  

Na pitanje novinarke RTL-a Danas Ane Mlinarić, je li zvao predsjednika Milanovića i pitao zašto tvrdi da Vlada želi slati vojnike u Ukrajinu, Plenković je kratko odgovorio. 

"A što ću ga zvati. Je li on mene pitao kad je objavio taj post?", upitao je premijer i nastavio. 

"U suštini se ništa ne mijenja. Njegov narativ je i dalje proruski, a naš je konzistentan. To je podrška i poštovanje međunarodnog prava i podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine. To što je on doveo u zabludu hrvatsku javnost stajući iza lažne teze da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu zbog NSATU-a. Kome to nije jasno?", zaključio je. 

Andrej PlenkovićVladaZoran Milanović
