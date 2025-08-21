Piletić otkrio koliko bi mogla iznositi 13. mirovina i hoće li biti povećanja osnovice plaća: 'Trebamo ući u fazu smanjenih očekivanja'

Gdje je zapelo s inkluzivnim dodatkom i što je s onim koji imaju rješenje, ali ne ni novac? Kao i ima li prostora za pregovore sa sindikatima u razgovoru s reporterkom RTL-a Danas Dajanom Šošić odgovara ministar rada Marin Piletić.

Zbog usklađivanja u rujnu će rasti mirovine. Što će to značiti konkretno za umirovljenike?

S ovim usklađenjem, možemo očekivati nakon isplate u rujnu, zajedno sa zaostacima da će ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj iznositi nešto više od 690 eura. To znači da već s prvim idućim usklađivanjem od 1. siječnja 2026., sasvim sigurno prelazimo granicu od 700 eura, gdje će mirovine biti veće od ovog iznosa.

Slijedi i 13. mirovina. Koliki će biti dodatak koji Vlada odrađuje za ovu godinu?

Očekujemo da iznos po godini mirovinskog staža bude poznat u listopadu.

Možemo li reći da neće ići ispod pet eura?

Možemo reći da ćemo se potruditi da tako bude.

Koliko bi moglo biti otprilike? Spominju se u medijima različiti iznosi. S čime biste vi bili zadovoljni?

Ovo je prvi put da isplaćujemo ovo pravo i sasvim sigurno nećemo ići sa skromnim iznosima.

U rujnu ističe i vladin paket mjera za pomoć građanima i poduzetnicima. Što će to značiti za umirovljenike, ranije su imali jednokratni dodatak od 50 eura. Mogu li na to računati na to?

Očekujemo da će ovim dodatkom, koji je trajno pravo, biti obuhvaćeni svi umirovljenici. Smatram da kao i sve ostale članice EU, moramo lagano izlaziti iz kriznog menadžiranja, odnosno donošenja odluke kao reakcije Vlade na određene okolnosti. Ovaj dodatak je novost i trajno pravo.

Slijede pregovori sa sindikatima krajem rujna. Što očekujete? Mogu li oni očekivati daljnje povećanje osnovice plaća?

Sindikati su predložili da pregovore nastavimo nakon ljetne sezone. To ćemo i učiniti. Vidimo se koncem rujna i očekujemo da se do kraja godine dogovorimo, na obostrano zadovoljstvo koliko je to moguće.

Ima li prostora za povećanje osnovice uopće ili je Vlada tu iscrpila sve mogućnosti s obzirom na stanje proračuna?

Sada povećavamo početkom rujna osnovicu za dodatnih tri posto. Rezultat je to prethodnih pregovora. Osnovica će za plaće državnih i javnih službenika iznositi gotovo 1005 eura. Uz prošlogodišnju reformu sustava plaća, gdje su povećane između 25 i 30 posto, vjerujem da trebamo ući u fazu smanjenih očekivanja odnosno da takve stope rasta neće biti moguće kako ne bismo narušili ravnotežu državnog proračuna.

Topli obrok od 20 eura? Možete li povećati tu naknadu?

To je bila ponuda Vlade koju su sindikati javnih službi odbili. Mi ćemo opet izaći s našim prijedlogom.

Može li više?

To će biti sve stvar i rezultat pregovora na jesen.

Inkluzivni dodatak je važna tema. Gdje je zapelo?

Mi u planu proračuna imamo 726 milijuna eura za taj dodatak.

Je li to premalo s obzirom na broj korisnika?

Ne bih rekao da je premalo. Mi ćemo rebalansom u jesen povećati tu stavku na oko 900 milijuna eura. To je dogovoreno s ministrom financija.

S onima koji imaju rješenje, je li bilo odgoda što se tiče isplata? Kada oni mogu računati na novac i zaostatke?

Nema odgoda, svi koji dobiju rješenje u tekućem mjesecu mogu računati na isplatu nakon 15. idući mjesec.

Još 120 tisuća ljudi čeka na rješenje. Je li nedostatak vještaka problem?

Sasvim sigurno je to jedan od ključnih problema koji su usporili davanje rješenja. Međutim, u ovih 120 tisuća nisu svi korisnici koji nemaju neku razinu dodatka i već ga primaju, nego i veliki broj korisnika koji nisu zadovoljni razinom dodatka.

Jeste li možda predvidjeli dovoljno novca za korisnike?

Inkluzivni dodatak je zakonsko pravo i u proračunu se novci moraju osigurati. Nema bojazni za korisnike da netko zbog planirane stavke u proračunu neće dobiti inkluzivni dodatak.