VLADAJUĆI VS. OPORBA /

Opasni Big Brother ili histerija? Novi glavni fokus sukoba političara postao je 'chat control'

Prvi dan povratka vlade s godišnjih odmora i prve teške riječi vladajućih i oporbe. Teme prijepori oko pozdrava 'Za dom spremni', a zaoštrena retorika i zbog europske direktive o masovnom nadzoru poruka. 

Opasni Big Brother kako tvrdi oporba ili histerija kako tvrdi premijer?

Razmišljanja europske unije kako spriječiti seksualno nasilje nad djecom - uoči nove saborske sezone takozvani chat control - postao je fokus sukoba vladajućih i oporbe.

SDP Vladu optužuje da želi špijunirati građane.

Riječ je o EU regulativi o kojoj se u Briselu još uvijek raspravlja. Traži se način kako da se u porukama u aplikacijama za dopisivanje - detektira pedofilski sadržaj. Plenković tvrdi - oporba histerizira. Više u prilogu...

21.8.2025.
20:01
Ana Mlinarić
HdzOporbaAndrej PlenkovićSiniša Hajdaš Dončić
