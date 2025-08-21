Resnik u strahu od spalionice otpada: 'Ne možemo doći k sebi da Tomašević to radi!'

'PROMAŠENA KONCEPCIJA' /

Da će u Resniku graditi Centar za gospodarenje otpadom obećavao je još bivši gradonačelnik Milan Bandić dok je aktualni tada prosvjedovao protiv izgradnje. Sada pak i Tomašević obećava izgradnju, a protiv njega su njegovi dojučerašnji kolege aktivisti.

Stanovnici Resnika su u strahu. "Bojimo se svega što to nosi! Od zraka, od vode, ovo je vodozaštitno područje! Ovo je područje na kojemu stotine OPG-ova radi, tisuće ljudi se hrani s ovih livada oko nas. To su sve polja koja hrane grad Zagreb", kazala je Maja Maras iz Resnika.

Utjecaj Centra na okoliš opisan je u Studiji od gotovo 500 stranica za koju u Udruzi Resnik tvrde da ne daje odgovore na sva pitanja. A otvaraju se i brojna druga.

"Iz tog centra koji je koncipiran za pomiješani otpad, dakle riječ je o promašenoj koncepciji koja nije u skladu s cirkularnom ekonomijom, godišnje će se proizvoditi oko 120 tisuća tona goriva iz otpada. Što nužno podrazumijeva ili ogromna sredstva za saniranje ili spalionicu otpada“, ističe Branka Genzić - Horvat, predsjednica Udruge Resnik.

"Mene čudi da naš gradonačelnik koji je iz udruge zelenih, ne možemo uopće doć k sebi da on to radi! I čak u suradnji s našim Ministarstvom za zaštitu okoliša, koje je sramotno da uopće nosi naziv zaštita okoliša", ogorčena je Maja Maras.

Spalionici se protive i u Zelenoj akciji pa su prosvjedovali ispred Gradske uprave. Više o svemu doznajte u prilogu