Na splitskom pazaru nikad povoljnije, ali kupaca nema: 'Kad je došlo 100 kuna kao 100 eura'

I DALJE PRESKUPO /

Prepuni štandovi voća i povrća i nikad niže cijene, tako ovih dana izgleda splitska tržnica. I dok bi se moglo pomisliti da bi niže cijene privukle više kupaca, prodavači kažu suprotno – ljudi rijetko kupuju.

„Vidite da je sve jeftino, cijene su vam tu. Sve je jeftino. A ljudi ne kupuju jer kupuju na akciji po samoposlugama“, kaže prodavačica Anđelka. Njezina kolegica Katica dodaje kako su cijene drastično pale, ali kupovna moć ostaje problem: „Pale su dosta, ali ljudi nemaju. Opet nemaju. Kad je došlo 100 kuna – 100 eura.“

Prodavačica Ljubica ističe da kupcima ponekad ni niske cijene nisu jasne: „Njima se sada sumnjivo zašto je to palo, zašto nije još uvijek ona visoka cijena. Pa te drži malo za budalu, da što je jeftino – zašto je jeftino? Zato što je velika ponuda, a mala potražnja.“ Više doznajte u prilogu Sare Jurica.