‘Odmorko’ vs. milijarde eura u Njemačkoj: Tko se bolje brine za školarce za vrijeme praznika?

ZNATE LI ŠTO JE FERIENBETREUUNG? /

Već više od dva mjeseca u većini školskih ustanova u Hrvatskoj vlada pustoš. Čemu čuđenje, pa praznici su. E, sad zamislite da vaše dijete može cijelo ljeto dolaziti u školu u koju inače ide, tamo se družiti s klincima iz svoga razreda, a cijelo vrijeme se netko za njih brine i još imaju razne edukativne i zabavne programe. Upravo takva praksa postoji u nekim europskim zemljama.

Ferienbetreuung - odnosno ljetna njega za djecu, raširena je praksa diljem Njemačke, gdje djeca imaju gotovo upola kraće praznike nego u Hrvatskoj, a za njihova trajanja imaju kojekakve programe. I spas je za milijune roditelja.

"Dok su mama i tata na poslu, klinci su od 8 do 16 sati u školi. Program traje tri tjedna i nema nikakve veze s klasičnom nastavom. Fokus je na zabavi, zajedničkim aktivnostima, izletima, kulturnim i sportskim aktivnostima. Gradske vlasti subvencioniraju program, a naknada koju plaćaju roditelji ovisi o njihovim primanjima", tumači za Direkt novinar Deutsche Wellea Srećko Matić.

U Zagrebu sada postoje brojne komercijalne igraonice gdje dijete možete ostaviti za 50-ak eura dnevno. Uz to, već desetljećima postoji 'Odmorko', besplatni program sportskih aktivnosti za školarce, od plivanja, preko atletike, mačevanja do kuglanja. Više doznajte u priči Petra Panjkote.