Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?
Postoje riječi što kad se stave jedna do druge, zvuče vrlo ozbiljno, ali ustvari su beznačajne. Tipa 'održivi razvoj', 'digitalna transformacija', 'smještajni kapaciteti'. A sad imamo i novu floskulu 'Sigurnosna Jamstva'. Tko će dati jamstva Ukrajini, mi ili Amerikanci ili svi zajedno? Zvuči kao da će Macron Zelenskom biti jamac za kredit u banci. Ako su ta jamstva na papiru ustvari vojnici na terenu, gdje točno, na kojem terenu? Neki Englez-Francuz-Poljak s engleskom-francuskom-poljskom puškom u ruci - dežurat će pored Harkiva ili Hersona i čuvati mir? No, što ako netko s druge strane zapuca. Ako iz tog mira krene nemir. Hoće li Englez-Francuz-Poljak zapucati natrag? Ili će se samo sagnuti, čučnuti u neki rov i sigurnosno jamčiti iz bunkera? Više u priči Direktovog reportera Petra Panjkote