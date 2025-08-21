Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?

TKO ĆE ČUVATI MIR? /

Postoje riječi što kad se stave jedna do druge, zvuče vrlo ozbiljno, ali ustvari su beznačajne. Tipa 'održivi razvoj', 'digitalna transformacija', 'smještajni kapaciteti'. A sad imamo i novu floskulu 'Sigurnosna Jamstva'. Tko će dati jamstva Ukrajini, mi ili Amerikanci ili svi zajedno? Zvuči kao da će Macron Zelenskom biti jamac za kredit u banci. Ako su ta jamstva na papiru ustvari vojnici na terenu, gdje točno, na kojem terenu? Neki Englez-Francuz-Poljak s engleskom-francuskom-poljskom puškom u ruci - dežurat će pored Harkiva ili Hersona i čuvati mir? No, što ako netko s druge strane zapuca. Ako iz tog mira krene nemir. Hoće li Englez-Francuz-Poljak zapucati natrag? Ili će se samo sagnuti, čučnuti u neki rov i sigurnosno jamčiti iz bunkera? Više u priči Direktovog reportera Petra Panjkote