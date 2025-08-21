ŠTO NE ČINITI /

Kako da ne nasjednete kao fanovi Kim Kardashian? Hrvatski stručnjak upozorio na opasnost

Kad smo već kod savjeta, bilo je dosta vaših reakcija nakon naše jučerašnje priče o tome kako ne trebate slušati medicinske TikTok savjete raznih nadriliječnika. A sad nastavak, nemojte vjerovati ikome tko vas preko TikToka uvjerava da se brzo obogatio jer je ulagao na ovaj ili onaj način u kriptovalute ili nešto, zbog toga je inače već kažnjena Kim Kardashian kaznom od 1,2 milijuna dolara - jer je svojim Instagram fanovima savjetovala da ulažu u neku kriptovalutu. Za Direkt stručnjak za kriptovalute objašnjava opasnost

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.8.2025.
22:02
RTL Direkt
Kim KardashianTiktokKriptovalute
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx