Kako da ne nasjednete kao fanovi Kim Kardashian? Hrvatski stručnjak upozorio na opasnost

ŠTO NE ČINITI /

Kad smo već kod savjeta, bilo je dosta vaših reakcija nakon naše jučerašnje priče o tome kako ne trebate slušati medicinske TikTok savjete raznih nadriliječnika. A sad nastavak, nemojte vjerovati ikome tko vas preko TikToka uvjerava da se brzo obogatio jer je ulagao na ovaj ili onaj način u kriptovalute ili nešto, zbog toga je inače već kažnjena Kim Kardashian kaznom od 1,2 milijuna dolara - jer je svojim Instagram fanovima savjetovala da ulažu u neku kriptovalutu. Za Direkt stručnjak za kriptovalute objašnjava opasnost