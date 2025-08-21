Stručnjak upozorava na veliku opasnost: 'Sad plaćamo posljedice! Hrvatska slovi kao Eldorado'

Dvoje djece sinoć je palo sa električnog romobila na Viru. Nisu imali kacige, jedno od njih ima ozljede opasne po život. Nadamo se da će se oporaviti i da će biti sve ok.

Ali ta grozna vijest stigla je taman u danu kad je policija završila svoju veliku akciju. Kaznila je više od 100 električnih romobilista. I kako je RTL-ova Ivana Ivanda Rožić doznala jučer - sprema se opet novi zakon i još strože kazne. Očito onaj prvi zakon kojim se pokušalo ukrotiti romobiliste nije bio baš uspješan. Inače - ono što mnogi ne znaju ili ne žele znati - po zakonu na električni romobil ne smiju djeca mlađa od 14 godina.

Mora li se onda obavijestiti roditelje i kakva onda ide procedura? "Tako je, mi onda obavještavamo roditelje i sva daljnja postupanja prema maloljetniku su u prisutstvu roditelja", kazao je Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu cestovnog prometa PU zagrebačke.

I onda ti odgovorni roditelji odmahnu rukom i kažu svom djetetu: 'Pa daj pazi malo kad voziš'. Mislim, 'pazi da te policija ne vidi'... Vrlo mudro. I to je jedan od razloga zašto imamo 70% više romobilskih nesreća nego lani. O svemu tome za RTL Direkt Ivana Skorina govorio je Kristijan Tićak, glavni urednik časopisa 'Auto, motor i sport'.

Španjolci su opasnost prepoznali davno

Električni romobili u Hrvatsku su stigli prije desetak godina, no do danas se nisu do kraja tretirali kao ozbiljna prijevozna sredstva. Prodavali su se poput igračaka, a društvo ih je tako i doživljavalo.

„Pa da, možemo tako reći. Zapravo, čekali smo dugo da se romobili uopće uvrste u Zakon o sigurnosti prometa. To se dogodilo tek 2022., u onoj postpandemijskoj godini,“ rekao je Kristijan Tićak.

Opasnosti romobila neke su europske metropole prepoznale davno. „Metropole poput Madrida i Barcelone još su 2016. potpuno zabranile prometovanje električnim romobilima da bi bolje sagledale cijelu problematiku i donijele prikladnije zakone,“ podsjetio je Tićak.

Na pitanje treba li Hrvatska kopirati tuđa rješenja, odgovara: „Ne treba uvijek kopirati jedan na jedan. I svaka država je specifična. Ali već tada se moglo naslutiti da sama cijena, dostupnost, pa i nekakva ‘krinka ekologije’ pod kojom se to prijevozno sredstvo koristilo, ukazuju na to da će biti puno problema.“

Iako policija najavljuje strože kazne, Tićak upozorava da bez provedbe one neće imati učinka. „Izvjesnost kažnjavanja u Hrvatskoj u prometu vrlo je, vrlo mala. Ona se mjeri u promilima. A još kada se ide u akcije, unaprijed se najave, pa tko se tada nije ‘sakrio’, taj nastrada. Potrebno nam je puno više policije na cesti. Ona danas ne kažnjava dovoljno ili zakon uopće ne provodi, i zato imamo ovakvu situaciju,“ rekao je.

'Podcjenili smo ih, sad plaćamo posljedice'

Ponajveći problem je društvena tolerancija prema opasnostima romobila. Čest su prizori ovog ljeta na moru djeca koja jure kroz gužvu s tri gajbe na romobilu, ili dvoje, troje ljudi na tako nestabilnim kotačima.

"Da, o kreativnosti se nema što prigovoriti. Vrlo smo liberalni prema romobilu, ne doživljavamo ga kao opasnost, a radi se o prijevoznom sredstvu nakon čijih padova ljudi zadobiju teške ozljede. Podcijenili smo romobile i sada plaćamo posljedice", kazao je Tićak.

Kako često biva, novi zakon o romobilima najavljuje se kada je problem već izmaknuo kontroli. „Po običaju, postrožavamo zakone kada vatra već dođe do kuće. Premalo se bavimo uzrocima i pojavnim oblicima problema, a previše posljedicama. Sad će opet doći ishitreno donošenje zakona sa strožim normama – ljudi će se neko vrijeme bojati i pridržavat će ih se. Kasnije će opet sve ići po starom", mišljenja je Tićak.

Poseban naglasak stavio je na roditelje koji djeci kupuju romobile, i to nerijetko onima mlađima od 14 godina. „Roditelji kao da ne shvaćaju da njihovo dijete postaje sudionik u prometu i da mora poznavati propise i ponašati se odgovorno. A to dijete mlađe od 14 godina ne može. Roditelji tada snose odgovornost za svaki prekršaj ili kazneno djelo,“ pojasnio je.

'Hrvatska je Eldorado za prometne prekršitelje'

Na pitanje boje li se turisti hrvatske policije, Tićak otvoreno kaže: „Ne. Hrvatska već neko vrijeme, i to je zabrinjavajuće, slovi kao Eldorado za delikvente u prometu. Ograničenja brzine se masovno krše, a kazne su im smiješne. Skupine motociklista iz Austrije na Kvarneru i u Dalmaciji pokazuju da im naše kazne nisu nikakav problem.“

Policija, dodaje, poduzima što može, ali kazne od 30 eura za tablicu ili tehničku ispravnost ne donose ozbiljan učinak.

„Kod sebe se takvo nešto ne bi usudili. Tamo se motocikl bez tablice odmah oduzima, a vozač kazneno odgovara. Kod nas to nije slučaj,“ upozorava.

Nada se eventualno vidi u europskoj regulativi. „Situaciju bi moglo poboljšati uvođenje oduzimanja vozačke dozvole na razini cijele EU, posebno u matičnim državama odakle prekršitelji dolaze,“ zaključio je.