Gospođo Carol duboko se ispričavam! Žao mi je što ste prošli užas. To nije Hrvatska, ali nažalost...

A sad iz rubrike vjerovali ili ne. 1506 eura - toliko je vožnju od kilometar i pol u centru Zagreba taksist naplatio jadnoj bakici iz Novog Zelanda. No, fora je da se sve dogodilo u svibnju. Svibnju. Kad je priču jučer objavio Jutarnji - vlasnik taxi tvrtke brže bolje je danas vratio gospođi novac, ali ne sav nego 1350 eura. Zadržao je 150 jer, kao, toliko je cijena vožnje od ponavljamo kilometar i pol.

Inače, Carol Cowan sve je još odavno u Novom Zelandu prijavila preko hrvatske ambasade, pa se preko Interpola angažirala i naša porezna i policija. Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je sa oštećenom i doznala da postoji i dublja priča o značenju njenog puta.

Nakon što je vidjela koliko joj je skinuto s računa, gospođa Carol, logično pomislila je "Isuse u kakvu sam rupu od države ja došla. Tko zna jesu li mi ukradeni podaci s kartice". Pa je ona umjesto nastavka putovanja Europom s jednom manjom turističkom grupom odlučila odmah sve prekinuti, kupiti kartu natrag za Novi Zeland. Let je platila duplo manje nego vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske. I to je to.

Dosad, barem koliko mi znamo, nitko joj se službeno nije ispričao. I zato ću to učiniti ja. Gospođo Carol duboko se ispričavam. Iskreno mi je neugodno. Žao mi je što ste prošli ovaj užas i nezamislivi stres. To nije Hrvatska. Ali nažalost, toga ima puno, pa treba paziti kad idući put dođete ovdje, a nadamo se da ćete doći. Možda postoji i netko u 313 hrvatskih turističkih zajednica ili 11 odjela ministarstva turizma koji nije zauzet otvaranjem Tartufijade, Čvarkijade, Fažolijade ili Kulenijade - netko tko osjeća nelagodu zbog onog što ste vi proživjeli. Pa eto da vas možda taj netko nazove - MIG MIG - ponudi vam plaćen all incsluive 5 zvjezdica resort negdje na Jadranu kao znak isprike. Možda.