Policija podijelila kazne vozačima električnih romobila: Pogledajte koliko ih je ulovljeno u prekršaju
Tijekom provođenja akcije u samo sat vremena, policijski službenici su obavili kontrolu ukupno 250 vozača električnih romobila
Od ponedjeljka 11. kolovoza do četvrtka 15. kolovoza 2025. godine policijski službenici su na području Policijske uprave zagrebačke proveli pojačani nadzor vozača električnih romobila radi podizanja više razine sigurnosti u cestovnom prometu.
Akcija je bila usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima osobnih prijevoznih sredstava kao jednog od noviteta u smislu zakonskih odredbi vezano za novu kategoriju vozila u cestovnom prometu.
Tijekom provođenja akcije u samo sat vremena, policijski službenici su obavili kontrolu ukupno 250 vozača električnih romobila.
Najviše kažnjeni zbog nenošenja kacige
Utvrđeno je ukupno 109 prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava.
Najčešći zabilježeni prekršaji su: nekorištenje zaštitne kacige i upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom na način kojim se umanjuje stabilnost vozila te nepropisno kretanje nogostupom.
Policija podsjeća građane kako ne smiju svi električni romobili sudjelovati u prometu, odnosno prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni. Naime, sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.
Pozvali su roditelje koji romobile kupuju djeci, ali i sve druge građane da o tome vode računa prilikom kupnje romobila.
Gdje se smije, a gdje ne smije voziti električni romobil
Vozači romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja.
U slučaju nepostojanja biciklističke staze ili trake mogu se koristiti površine namijenjene pješacima i zone smirenog prometa.
Električni romobili ne smiju se kretati autocestama, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila.
Vozači ne smiju ostavljati romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.
Dužni su poštovati i sljedeća pravila:
Električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.
Svi vozači obvezni su tijekom vožnje koristiti zaštitnu kacigu. Nema dobnog ograničenja niti iznimke - pravilo vrijedi i za punoljetne i za maloljetne vozače.
Na romobilu se smije voziti samo jedna osoba.
Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također, noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti, na električnom romobilu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani,
Najveća dozvoljena brzina kretanja je 25 kilometara na sat.
Zabranjeno je korištenje slušalica u ili na oba uha.
Policija poziva vozače električnih romobila da radi svoje sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu poštuju prometne propise!
POGLEDAJTE VIDEO: Šokantna snimka: U tunelu na električnom romobilu stvorio kolonu, pogledajte reakciju drugih vozača