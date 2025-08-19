Policija podijelila kazne vozačima električnih romobila: Pogledajte koliko ih je ulovljeno u prekršaju

Od ponedjeljka 11. kolovoza do četvrtka 15. kolovoza 2025. godine policijski službenici su na području Policijske uprave zagrebačke proveli pojačani nadzor vozača električnih romobila radi podizanja više razine sigurnosti u cestovnom prometu.

Akcija je bila usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima osobnih prijevoznih sredstava kao jednog od noviteta u smislu zakonskih odredbi vezano za novu kategoriju vozila u cestovnom prometu.

Tijekom provođenja akcije u samo sat vremena, policijski službenici su obavili kontrolu ukupno 250 vozača električnih romobila.

Foto: Puz

Najviše kažnjeni zbog nenošenja kacige

Utvrđeno je ukupno 109 prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava.

Najčešći zabilježeni prekršaji su: nekorištenje zaštitne kacige i upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom na način kojim se umanjuje stabilnost vozila te nepropisno kretanje nogostupom.

Policija podsjeća građane kako ne smiju svi električni romobili sudjelovati u prometu, odnosno prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni. Naime, sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.

Pozvali su roditelje koji romobile kupuju djeci, ali i sve druge građane da o tome vode računa prilikom kupnje romobila.

Gdje se smije, a gdje ne smije voziti električni romobil

Vozači romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja.

U slučaju nepostojanja biciklističke staze ili trake mogu se koristiti površine namijenjene pješacima i zone smirenog prometa.

Električni romobili ne smiju se kretati autocestama, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila.

Vozači ne smiju ostavljati romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

Foto: Puz

Dužni su poštovati i sljedeća pravila:

Električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.

Svi vozači obvezni su tijekom vožnje koristiti zaštitnu kacigu. Nema dobnog ograničenja niti iznimke - pravilo vrijedi i za punoljetne i za maloljetne vozače.

Na romobilu se smije voziti samo jedna osoba.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također, noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti, na električnom romobilu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani,

Najveća dozvoljena brzina kretanja je 25 kilometara na sat.

Zabranjeno je korištenje slušalica u ili na oba uha.

Policija poziva vozače električnih romobila da radi svoje sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu poštuju prometne propise!

POGLEDAJTE VIDEO: Šokantna snimka: U tunelu na električnom romobilu stvorio kolonu, pogledajte reakciju drugih vozača