SUNCE IM UDARILO U GLAVU? /

Vikend pijanaca na slavonskim cestama: Rekorder se vozio na romobilu, izmjerili mu 3,17 promila

Foto: Screenshot/rtl

Osim alkohola u PU osječko baranjskoj evidentirana je još 308 prekršaja

11.8.2025.
13:18
danas.hr

Osječko baranjska policija tijekom vikenda imala je pune ruke posla s vozačima pod utjecajem alkohola. Ukupno je u nadzoru prometa uhvaćeno 13 pijana vozača  -  7 vozača osobnih automobila, 4 biciklista i čak 2 vozača električnih romobila.

Najdrastičniji slučaj zabilježen je u petak 9. kolovoza u 19:45 u Zmajevcu, gdje je policija zaustavila muškarca (41) na električnom romobilu s nevjerojatnih 3,17 promila alkohola u krvi. Vozač je kažnjen novčanom kaznom od 60 eura.

Osim alkohola evidentirano je još 308 prekršaja, od kojih je 207 prekoračenja brzine, 20 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 13 nepropisnog korištenja mobitela, dva upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, jedno upravljanje pod zabranom, jedno upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 64 ostalih prekršaja.

Pogledajte video: Zabilježen porast od 1100 prekršaja u odnosu na prošlu godinu, a netko je vozio 285 km/h!

Foto:
PolicijaPu Osječko BaranjskaAlkoholRomobil
