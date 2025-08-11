AKCIJA POLICIJE I HGSS-A /

Potraga za nestalim kupačem: Zavapio za pomoć pa nestao ispod površine vode

Potraga za nestalim kupačem: Zavapio za pomoć pa nestao ispod površine vode
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom 'Zabranjeno kupanje'

11.8.2025.
12:39
Hina
Ivica Galovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija u suradnji s HGSS-om još uvijek traga za 33-godišnjakom koji je nestao u subotu na kupanju u Dravi kod mjesta Križnice, izvijestili su u ponedjeljak iz PU Virovitičko-podravske.

Kupao se u subotu oko 17 sati kod visećeg mosta u Križnici, mjesta označenog znakom "Zabranjeno kupanje“, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode, navodi policija.

Poslali upozorenje

Iz MUP-a svake godine tijekom sezone kupanja upozoravaju kupače na moguće opasnosti takvog načina traženja osvježenja, a kao najopasnija područja navode rijeke, jezera, potoke, pa tek onda more.

Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok.

POGLEDAJTE VIDEO: Havarija glisera uzela još jednu žrtvu: Pronađeno tijelo drugog muškaraca u Neretvi

KupacPotragaHgssDrava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AKCIJA POLICIJE I HGSS-A /
Potraga za nestalim kupačem: Zavapio za pomoć pa nestao ispod površine vode