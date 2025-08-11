Pet ih je skočilo s mosta, jedan nije isplivao: Nastavlja se potraga za muškarcem (38) u Međimurju

Kod Donjeg Vidovca u Međimurju u nedjelju oko 19 sati policija u Prelogu zaprimila je dojavu da je nekoliko muškaraca skakalo s mosta na derivacijskom kanalu, u visini hotela “Golf”. Među njima bio je i 38-godišnjak koji je, prema navodima svjedoka, u jednom trenutku potonuo i više se nije pojavio na površini, priopćila je PU međimurska.

Odmah su pokrenute hitne mjere potrage. Na terenu su, uz policiju, bili i pripadnici HGSS-a stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljni vatrogasci iz Donje Dubrave i Donjeg Vidovca.

Foto: Emedjimurje

Korišteni su čamci, vozila, ali i termovizijski dron kako bi se pretražilo što veće područje kanala.

Unatoč satima potrage, tragičan događaj nije dobio epilog koji su svi priželjkivali – do kasno u noć 38-godišnjak nije pronađen. Akcija je prekinuta zbog mraka, a nastavila se danas ujutro.

Kako neslužbeno doznajemo, na mostu je bilo ukupno pet muškaraca. Mjesto s kojeg su skakali dobro je poznato lokalnom stanovništvu kao popularno, a jučer su temperature bile iznimno visoke. Pretpostavlja se da je razlika između vrućeg zraka i hladne vode mogla biti kobna.

Nestali muškarac (38) bio je iz tog kraja.

Foto: Emedjimurje

Policija i dalje istražuje sve okolnosti nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za medvjedom kod Senja: Klopka je postavljena, ali ju medo izbjegava