Drama na rijeci u Donjoj Dubravi: Pet ih skočilo s mosta, jedna osoba nije isplivala

Foto: Rtl

U Donjoj Dubravi traje potraga za nestalom osobom nakon što je pet osoba skočilo s Vidovskog mosta, a samo četiri su isplivale

10.8.2025.
21:36
danas.hr
Rtl
U Donjoj Dubravi u Međimurju u tijeku je potraga za nestalom osobom. Prema prvim informacijama, pet osoba skočilo je u rijeku s Vidovskog mosta, no samo četiri su isplivale na obalu, piše emedjimurje

Foto: Iva Rebac

Prvi na lokaciji bili su članovi DVD-a Donja Dubrava sa svojim čamcem, zajedno s pripadnicima DVD-a Donji Vidovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. U potragu su se odmah uključili i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja.

Foto: Iva Rebac

Očevici navode kako se sve dogodilo iznenada te da je intervencija pokrenuta u vrlo kratkom roku. Potraga je u tijeku, a više informacija očekuje se nakon službenih izjava nadležnih službi.

Foto: Iva Rebac
MeđimurjeDonja DubravaPotragaNestala Osoba
