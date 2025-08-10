Drama na rijeci u Donjoj Dubravi: Pet ih skočilo s mosta, jedna osoba nije isplivala

U Donjoj Dubravi u Međimurju u tijeku je potraga za nestalom osobom. Prema prvim informacijama, pet osoba skočilo je u rijeku s Vidovskog mosta, no samo četiri su isplivale na obalu, piše emedjimurje

Prvi na lokaciji bili su članovi DVD-a Donja Dubrava sa svojim čamcem, zajedno s pripadnicima DVD-a Donji Vidovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. U potragu su se odmah uključili i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja.

Očevici navode kako se sve dogodilo iznenada te da je intervencija pokrenuta u vrlo kratkom roku. Potraga je u tijeku, a više informacija očekuje se nakon službenih izjava nadležnih službi.