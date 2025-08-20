Očajni Splićani uznemireni zbog broda s azbestom: 'Mislim da je tu više ljudi u igri'

Očaj, nemoć, razočaranje na licima Splićana i večeras. Već četvrti prosvjed zbog broda s azbestnim panelima koji su uznemirili cijeli grad.

Brod je trebao prije tjedan dana otići. No brod je još tu jer je Brodosplit dobio odgodu na dva tjedna. S nama je Luči Lončar iz građanske inicijative "Zdravi Split".

Jeste li ljuti što je brod još tu i što je dobio odgodu dva tjedna?

Ljuti smo zato što to može biti zavlačenje. Ne znamo ništa kad će otići jer rješenje o odluci koje je Vlada donijela nitko nije vidio i nitko ne zna što piše unutra i ne znamo koja je to pravna osnova zašto se to dogodilo i zašto je Vlada tražila da izađe brod.

Bojite da će brod ostati trajno u Splitu?

Pa ja se nadam da neće ostati, ali i da neće nijedan novi ući. Nadam se da neće, iako postoji mogućnost jer vlasnik se njega sad može na neki način odreći.

Je li ovo najveći prosvjed do sada i dokad će trajati ove akcije?

Prosvjedi će se svakako nastaviti dok god se ne raščisti i ne bude jasna situacija, dok institucije ove zemlje ne kažu šta su napravili i tko je odgovoran za ovo. Tako da sigurno idemo s akcijama dalje.

Tko je odgovoran za to?

Mislim da je tu više ljudi u igri, ali činjenica je da je Republika Hrvatska znala za to jer je to dogovor Italije i Hrvatske. Na kojoj instanci to zaista ne znam. Voljela bi isto tako, kao i vi da znam odgovor na to.