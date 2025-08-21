Tko će čuvati mir u Ukrajini: Svi o njima pričaju, ali što znače? Istražili smo

Prvo sirene, a onda i eksplozije nad Kijevom. Za stanovnike glavnog grada spavanje u metrou nije ništa neuobičajeno, ali noćašnji val napada bio je najjači posljednjih tjedana. I u Lavovu, na zapadu zemlje, daleko od fronte, jedna osoba je poginula u napadu dronovima i projektilima. Pogođena je i američka tvornica.

I poslije takve noći u kojoj nigdje nije bilo sigurno, ruski šef diplomacije jutros priča da oni moraju biti dio pregovora o sigurnosti Ukrajine. "Siguran sam da na Zapadu, a prije svega u Sjedinjenim Državama, savršeno dobro razumiju da je ozbiljna rasprava o sigurnosnim pitanjima bez Ruske Federacije utopija, put u nigdje", izjavio je Sergej Lavrov.

Ikakav razgovor o sigurnosnim jamstvima dok ruski projektili i dalje padaju za Ukrajince je neprihvatljiv, kaže za Direkt Volodimir Arijev, zastupnik u ukrajinskom parlamentu. "Mislim da Rusija trenutačno nije zainteresirana za primirje, jer njihov ratni vlak juri brzo. Kada bi se naglo zaustavio, to bi bilo štetno za Rusiju", smatra Arijev.

Sigurnosna jamstva u praksi

Što bi sigurnosna jamstva značila u praksi, sad dakle možemo samo nagađati. "Snage NATO članica iz "koalicije voljnih" neće ići u Ukrajinu sada uspostavljati mir. One će biti u Ukrajinu raspoređene ako i kada bude potpisano primirje i sklopljen mirovni sporazum, kao jamac da daljnjeg ratovanja neće biti. Jer, kao što znamo, mirovni sporazum Rusiji ne znače apsolutno ništa", ističe vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.

Amerikanci, koji su prvi spomenuli sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, sada jasno poručuju da će najveći teret morati preuzeti Europljani. "Bez obzira na to što se dogodi, bez obzira na oblik koji to poprimi, Europljani će morati preuzeti lavovski dio tereta. To je njihov kontinent, to je njihova sigurnost, a predsjednik je bio vrlo jasan da će se ovdje morati pokazati", rekao je potpredsjednik JD Vance u intervjuu za Fox News.

Ostavljena je mogućnost neke vrste američke pomoći iz zraka, no tko bi čuvao mir na tlu, još se zbraja. Nitko od europskih lidera nakon samita u Washingtonu to još jasno najavio pa je to učinio Trump, opet telefonom za Fox News: "Francuska i Njemačka, nekoliko njih, Ujedinjeno Kraljevstvo... Žele imati čizme na terenu. Mislim da to neće biti problem, da budem iskren".

Ali jest problem - i u Francuskoj i u Britaniji su mnogi skeptični da su sposobni slati snage u Ukrajinu, njemačka vojska je premala, problem im je poslati pet tisuća vojnika u misiju u Litvi, kamoli na beskrajne ukrajinske linije koje iz razdvajaju od Rusije. "Situacija u kojoj u 80 posto ukrajinskog teritorija NATO trupe slobodno šeću, znači da je Ukrajina, ako ne de iure, onda de facto članica NATO-a. Rusija nikako ne može pristati na nešto slično, jer to ruši cijeli njihov koncept dominacije nad čitavom Ukrajinom, odnosno uspostave u Kijevu vazalnog, satelitskog režima", ističe Tonči Tadić.

Putinovi zahtjevi

U međuvremenu, u dosad najdetaljnijem izvještaju o Putinovoj ponudi sa samita, Reuters doznaje da u mirovnom sporazumu želi da mu Ukrajina preda Donbas, da zaboravi na ulazak u NATO, bude neutralna i da ne pušta zapadne vojnike u zemlju. I sami Ukrajinci se, umjesto "čizmi na terenu" nadaju najjačoj mogućoj pomoći izvana.

"U budućnosti trebamo, ne toliko ljude i vojnike iz vojski naših partnera, nego oružje i tehnologiju i zajedničke kompanije koje će razviti nove vrste oružja za obranu ne samo Ukrajine, nego cijele Europe, od ruske ofenzive koja nikada neće stati", kaže zastupnik Arijev.

Ili će stati ako im se zaprijeti da bi nastavak agresije vodio u opću eskalaciju. "Druga varijanta je naoružavanje Ukrajine do te mjere da doista može samostalno nanositi udarce Rusiji i učiniti svaki daljnji ruski ratni napor besmislenim, odnosno izuzetno skupim. To su jedina dva modela sigurnosnih garancija za Ukrajinu", zaključuje Tonči Tadić.

Dakle, za očekivati je da će "koalicija voljnih" biti voljna pomoći, no europske vojske će vjerojatno ostati izvan Ukrajine.