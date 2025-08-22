'Potez očajnika' ili skrivena namjera? 'Evo zašto Dodik želi taj referendum'

RTL IZ BANJA LUKE /

Anonimna dojava o postavljenoj bombi odgodila je početak sjednice parlamenta Republike Srpske zakazane kako bi se zastupnici izjasnili o prijedlogu za raspisivanje referenduma o prihvaćanju odluke da Milorad Dodik više nije predsjednik entiteta. Mandat mu je prestao nakon što je pravomoćnom presudom dobio zabranu bavljenja politikom šest godina.

Dodik odluku javno ne prihvaća, a referendum najavljuje do kraja rujna. Budući da je dojava o bombi bila lažna, iza podneva počela je sjednica. "S određenog telefonskog broja smo dobili obavijest u 10 sati da je u zgradi Narodne skupštine postavljena eksplozivna naprava", potvrdio je generalni tajnik Narodne skupštine RS-a Boran Bosančić.

Kazao je da je broj iz Bosne i Hercegovine s pozivnim brojem 065, ali zbog istrage nije mogao dati više detalja.

Sve prati reporterka RTL-a Danas koja se javila iz Banja Luke.