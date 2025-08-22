ZBRAJA SE ŠTETA /

Oluja poharala Slavoniju i Dalmaciju. Otpuhani krovovi, srušena stabla

Slavonija zbraja posljedice snažnog nevremena. Odletio je krov praonice rublja KBC-a Osijek, oštećeno je i krovište Gospodarskog centra, kao i hotel u Čepinu. Olujni vjetar rušio je stabla, nestalo je struje, a poplavljene su bile brojne prometnice i podrumi jer kanalizacija nije mogla progutati toliku količinu oborina. Nevrijeme je stvorilo probleme i u željezničkom prometu, kod Darde je vlak naletio na drvo. Ozlijeđenih nema. Najviše su bijesni stanovnici ulice koja je nedavno sanirana, ali je ponovno poplavila. I dok su se građani sklonili na sigurno, na teren su odmah izišli vatrogasci. Kako su izgledale intervencije nakon nevremena, objansio je zamjenik vatrogasnog zapovjednika Bruno Zvonarić

22.8.2025.
16:54
RTL Danas
OlujaKišaSlavonija
