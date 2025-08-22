Mališani bez prvog dana škole: Već šestu godinu uče u vatrogasnom domu, roditeljima prekipjelo

I DALJE BEZ RJEŠENJA /

Nešto je više od dva tjedna do početka nove školske godine, no učenici iz Osnove škole Donji Dargonošac neće ni ove u svoju školu. Šestu godinu za redom provest će u prostorijama vatrogasnog doma. Grad Zagreb još uvijek nema rješenje za ovaj problem pa obnova nije ni počela. Novo obećanje je da bi radovi na školi oštećenoj u potresu trebali krenuti tek u prvoj polovini iduće godine, problem je kažu ishođenje građevinske dozvole. Roditelji su ogorčeni.

"Grad Zagreb svjesno ignorira sve zakone da djeci osigura normalne uvjete za obaveznu osnovnu školu. Najveći nedostatak je prostor, nedostatak blagovaone - djeca na istom mjestu jedu, izuvaju se, sve rade u skučenim prostorima", kaže Marko Malović, roditelj iz Donjeg Dragonošca. Dodaje da roditelji više nemaju strpljenja, bojkotirat će nastavu, djecu na prvi dan nastave neće poslati u školu. Više pogledajte u prilogu.