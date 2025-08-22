Odletio krov KBC-a Osijek, poplavila i ulica koja je tek sanirana. Očajni stanari: 'Već 43 godine plivamo'

Slavonija zbraja posljedice snažnog nevremena. Odletio je krov praonice rublja KBC-a Osijek, oštećeno je i krovište Gospodarskog centra, kao i hotel u Čepinu. Olujni vjetar rušio je stabla, nestalo je struje, a poplavljene su bile brojne prometnice i podrumi jer kanalizacija nije mogla progutati toliku količinu oborina. Nevrijeme je stvorilo probleme i u željezničkom prometu, kod Darde je vlak naletio na drvo. Ozlijeđenih nema. Najviše su bijesni stanovnici ulice koja je nedavno sanirana, ali je ponovno poplavila.

"To je bilo nevjerojatno. Tako već 43 godine mi plivamo", kazala je Osječanka Helena.

I dok su se građani sklonili na sigurno, na teren su odmah izišli vatrogasci. Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek u Osijeku je razgovarao sa zamjenikom vatrogasnog zapovjednika Brunom Zvonarićem.

Kada su krenule dojave i kako je to izgledalo?

Prva dojava je došla jučer oko 17 sati, kad smo izašli na prvu intervenciju ispumpavanja vode iz podruma. Nakon toga su uslijedile dojave jedna za drugom pa smo radili do 23 sata. Tada smo imali zadnju intervenciju. Intervencije su se nastavile i ujutro, ali u ranim jutarnjim satima su stale. Stanje se sada smirilo. U tom razdoblju imali smo 60-ak intervencija na području grada Osijeka u kojim je sudjelovalo 60-ak vatrogasaca iz 6 vatrogasnih postrojbi. Tu je naša Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka i pet dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Osijeka. Intervencije su se uglavnom odnosile na ispumpavanja podrumskom prostora obiteljskih kuća, bilo je i desetak stabala koja su pala na prometnice, a koja smo očistili. Isto tako imali smo nekoliko intervencija saniranja krovišta na kućama.

Intervenirali ste na krovištu Gospodarskog centra, ali i u Kliničkom bolničkom centru Osijek?

Radili smo na saniranju poplave u gospodarskom centru i saniranju krovišta, kao i saniranju krovišta jednog dijela KBC-a.

Vaši kolege su radili čitavu noć, danas spremaju opremu?

Spremni smo 24 sata, pa tako nas niti oluja ne može omesti u poslu.