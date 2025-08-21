Cijene na tržnici pale i do 40 posto, ali kupaca i dalje nema: Provjerili smo što se događa

Prepuni štandovi voća i povrća i nikad niže cijene, tako ovih dana izgleda splitska tržnica. I dok bi se moglo pomisliti da bi niže cijene privukle više kupaca, prodavači kažu suprotno – ljudi rijetko kupuju.

„Vidite da je sve jeftino, cijene su vam tu. Sve je jeftino. A ljudi ne kupuju jer kupuju na akciji po samoposlugama“, kaže prodavačica Anđelka.

Njezina kolegica Katica dodaje kako su cijene drastično pale, ali kupovna moć ostaje problem: „Pale su dosta, ali ljudi nemaju. Opet nemaju. Kad je došlo 100 kuna – 100 eura.“

Prodavačica Ljubica ističe da kupcima ponekad ni niske cijene nisu jasne: „Njima se sada sumnjivo zašto je to palo, zašto nije još uvijek ona visoka cijena. Pa te drži malo za budalu, da što je jeftino – zašto je jeftino? Zato što je velika ponuda, a mala potražnja.“

Mahune jeftinije, breskve najskuplje

Cijene su, potvrđuju prodavači, proteklih dana pale i do 40 posto. Mahune koje su prošlog tjedna stajale 10 eura sada se mogu kupiti za 4 do 5 eura. Tikvice se nađe već za 1 euro, a najskuplje na tržnici bile su breskve – 5 eura za kilogram.

No, ni to nije dovoljno da svi budu zadovoljni. „Jesu 4 ili 5 eura, ali su više prerasle veličinu. A ono breskve 5 – po meni je to puno. Kupiš jer moraš, a ne zato što je posebno povoljno,“ kaže Siniša iz Splita.

Sličnog mišljenja je i Jelena: „Cijene su visoke, ali mogu izdržat jer živim sama i imam svoj vrt. Moja sestra živi u Italiji i ona se čudi kad dođe ovdje. Cijela verdura u Italiji je jeftinija nego kod nas.“

Mate, pak, na cijene mahuna gleda pozitivnije: „Koliko su ove mahune? Četiri eura? Eto dobro, s obzirom da sam neki dan vidio 8. To je prihvatljivo.“

Prodavači primjećuju još jednu zanimljivost – domaći kupci, bez obzira na cijene, voće i povrće kupuju na kilograme, dok turisti uzimaju tek pokoju voćku. „Pogledajte – uzmu jednu i hoće pola. Pola breskve uzmu, a pola ostane meni za iduću,“ kaže prodavačica Ana, pokazujući na svoj štand.

I tako se na splitskoj tržnici događa paradoks – prodavači nezadovoljni jer nema kupaca, a kupci i dalje nezadovoljni cijenama. Voće čeka kupce, a kupci – još niže cijene.