U Orahovici obučeno više od 2500 volontera, ova mladež spremna je za krizna stanja

Više od stotinu mladih volontera iz Hrvatske i inozemstva u Ljetnoj školi Crvenog križa Osječko – baranjske županije osposobljava se za pružanje prve pomoći i humanitarne aktivnosti. Izazovi su brojni, kao i stradalnici kojima je potrebna pomoć educiranih i dobro obučenih timova spremnih za intervencije, a u 22 godine u Ljetnoj školi u Orahovici osposobljeno je više od 2500 volontera.

S mnogo volje i truda mladi ljudi u Orahovici uvježbavaju postupke koji spašavaju živote. „Pružanje prve pomoći u slučaju gušenja stranim tijelom, zbrinjavanje velikih vanjskih krvarenja te zbrinjavanje osoba s hitno nastupajućim stanjima kao što su srčani, moždani udar, epileptični napad i slično.“ kaže Matej Jurković, voditelj radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Za dramatične situacije volonteri se obučavaju i simulacijama stvarnih ozljeda. „Na taj način bolje pripremamo ekipe prve pomoći jer se susretnu s realističnim prikazom tih ozljeda i onda budu spremniji reagirati.“ kaže Martina Muha, voditeljica radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije.A terenske jedinice pripremaju se i za brza djelovanja u iznenadnim katastrofama. „Zapravo je ključno tih prvih par dana gdje još organizacija nije uspostavljena te je zapravo ideja da obučavamo mlade kako reagirati, što napraviti, na što pravilniji način to obaviti da se ne bi dogodile dodatne komplikacije.“ kaže Zvonimir Grizelj, voditelj radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

U Ljetnoj školi ove je godine više od sto volontera. Iz različitih su zemalja, ali s istom porukom. „Apeliram na sve mlade ljude koji mogu i imaju priliku da volontiraju u Crvenom križu, a isto tako i da uče jer znanja nikada nije dosta.“ kaže Elma Sojkić, iz Zavidovića u BiH.

Spremni za krizna stanja

Koliko su ta znanja korisna dobro zna Anna koja je u Hrvatsku došla iz Ukrajine. „Dok smo mi bili u mom gradu Hersonu još je bila okupacija pa je samo ruska vojska bila u našem gradu, ali ja sam za vrijeme rata išla s mamom u Kijev pa su bile sirene i pucali su na grad, ali eto preživjeli smo.“ kaže Anna Ahacheva iz Hersona u Ukrajini.

Preživjeti i pomoći drugima da prežive, ali i stvarati bolje društvo - ciljevi su ovog ljetnog kampa. „Preko 2 i pol tisuće mladih je prošlo kroz program Ljetnih škola, planovi za dalje su dodatno osnažiti mlade, upravo kroz jedan projekt koji paralelno provodimo Youth Vision želimo mlade još više potaknuti da oni budu ti koji su donositelji odluka.“ kaže Goran Latković, ravnatelj Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Neki od ovih mladih sve što su naučili već su i primjenjivali u stvarnim situacijama spašavanja života. „Neovisno o tome kakve su situacije na početku bile, stresne, loše izgledale, loše prognoze i sve to, u konačnici kada spasite nekome život, kada napravite neko dobro djelo, zaista neopisivo je, neopisivo dobro i sve to loše, taj stres koji je bio na početku se u sekundi zaboravi.“ kaže Matej Jurković.

A stečena znanja i vještine, kao i prijateljstva plemenitih volontera nastala u Ljetnoj školi Crvenog križa u Orahovici – zaboraviti se, kažu, neće nikada.