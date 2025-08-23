Melita o napadu u Benkovcu: 'Policija je vidjela kako me jedan udario i svjesno je odlučila ne reagirati'

'NEMA ŠTA TRAŽITI OVDJE' /

Festival "Nosi se" koji je trebao početi sinoć u Benkovcu, posvećen kritici rata i promicanju nenasilja, otkazan i je prije nego je počeo. Incident je nastao kada je branitelje koji su prosvjedovali snimala sudionica Melita Vrsaljko.

Branitelji su prijavili mirni prosvjed protiv jer smatraju da festival vrijeđa Domovinski rat i njegove sudionike. Sudionica Melita Vrsaljko pak optužuje policiju da nije ništa poduzela nakon što je verbalno napadnuta. Glavni ravnatelj policije uputio je zato unutarnju kontrolu u zadarsku policiju kako bi provjerili je li sve bilo po pravilima struke. Napad na festival osudila je HDZ-ova ministrica kulture kao i najveće oporbene stranke SDP i Možemo.

"Policija je gledala kako više od 10 muškaraca ograničava meni prostor kretanja. Nisam se mogla maknuti od njih jer je iza mene bio kombi, a oni su me okružili sa svih strana. Dakle, policija je gledala kako su me okružili i kako me vrijeđaju, kako me jedan od njih udario i oni su svjesno odlučili da neće reagirati", svjedoči Melita Vrsaljko.

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić istaknuo je u kojim slučajevima Grad neće dati odobrenje za festival. "Ako budu problematizirali branitelje i Domovinski rat, Grad Benkovac im neće dati odobrenje za to niti će financirati ovakve aktivnosti u Benkovcu. Njima, kao ovakvima nije mjesto u Gradu Benkovcu. Svatko tko omalovažava i ponižava hrvatske branitelje i vrijeđa Domovinski rat, nema šta tražiti u Gradu Benkovcu."