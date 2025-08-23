Policija iznijela detalje oko incidenta na festivalu u Benkovcu, oglasila se i ministrica

Zadarska policija utvrđuje činjenice oko sinoćnjeg događaja u Benkovcu, kada je zbog prosvjeda skupine branitelja okazana predstava koja se trebala održati u sklopu Festivala Nosi se, čija je organizatorica pritom verbalno napadnuta.

U Policijskoj upravi zadarskoj Hini su potvrdili da se još uvijek utvrđuju činjenice te da će javnost o svemu biti obaviještena tijekom dana. Organizatorica festivala novinarka Melita Vrsaljko u subotu ujutro javila se u Policijsku postaju Benkovac.

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića.

Branitelji vrijeđali novinarku

Organizatorica festivala Melita Vrsaljko objavila je sinoć na svom Facebook profilu da je radi skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice u Benkovcu, a o tome je objavila i video.

"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je Vrsaljko.

Festival Nosi se organizira umjetnička organizacija Teatro Verrdi iz Zadra u suradnji s Udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.

Javno okupljanje i kulturni program bili su prijavljeni policiji

O svemu se danas oglasila i zadarska policija, koja kaže da je u tijeku istraga.

"U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. godine održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova", stoji u priopćenju.

Povodom navedenog festivala, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo. Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni na temelju sigurnosne prosudbe.

Policija imala nekoliko intervencija

Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja.

Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika, priopćila je zadarska policija.

Ministrica kulture i medija reagirala na događaj

"Sa žaljenjem i zabrinutošću pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Benkovcu", priopćila je Nina Obuljen Koržinek.

Rekla je da svaki umjetnik, novinar i drugi građanin Hrvatske ima pravo svoje stavove slobodno javno iznositi što je zajamčeno hrvatskim zakonima.

"Bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje nije prihvatljiv i svako takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekla je Obuljen Koržibek

Ministrica kulture u priopćenju je navela da u kontekstu jučerašnjeg događaja, a reagirajući isključivo na temelju medijskih objava, osuđuje prekidanje jedne kulturne manifestacije koja se odvija već nekoliko godina i koja je sufinancirana javnim sredstvima grada, županije, Ministarstva kulture i medija i drugih.

"Izražavam solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom s nadom da se ovakva situacija neće ponoviti ni u Benkovcu niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj", poručila je Obuljen Koržinek.

Dodala je da je u demokratskom društvu, legitimno izražavati neslaganje s drugačijim stavovima ili svjetonazorima, legitimno je ulaziti u polemike, izražavati i javno protivljenje, no da je neprihvatljivo prijetiti ili ugrožavati sigurnost bilo kojeg sudionika bilo kojeg kulturnog ili drugog javnog događanja.

