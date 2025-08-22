Veterinarski institut objavio stanje s bedrenicom: U jednoj općini brojke su strašne

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je u petak da je zaključno s današnjim danom – 22. kolovoza, od ukupno zaprimljena 204 uzorka uginule stoke njih 160 stavljeno u obradu te da je na bedrenicu pozitivno 109 uzoraka.

Među 109 uzoraka pozitivnih na bedrenicu bilo je 98 goveda, dvije koze, sedam ovaca, jedno lane i jedan magarac.

Pozitivne životinje su iz: Općina Vrlika na 14 objekata + lane (43 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane); Civljane na četiri objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza); Biskupija na 4 objekta (3 goveda, 2 ovca); Drniš na 4 objekta (28 goveda); Ružić na 10 objekata (18 goveda, 2 ovce, 1 magarac); Kijevo na 2 objekta (2 goveda); Muć na 1 objektu (1 govedo), Hrvace na 1 objektu (1 govedo).

Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, 51 je bilo negativan, a za 44 uzorka je stanje procijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu radi izrazito uznapredovalih truležnih procesa, zaključili su iz Hrvatskog veterinarskog instituta.

