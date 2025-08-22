Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2.500 eura, a dočekao ih je teški užas i razočaranje

Za 12 dana u kući za odmor s bazenom obitelj Veronike Hermel iz Njemačke platila je gotovo 2.500 eura, no kada su stigli u Hrvatsku, doživjeli su veliko razočaranje, piše Stern.

Njemački medij navodi da je smještaj koji im je obećan zapravo trebao veliku renovaciju i ništa nije bilo onakvo kakvim je prikazano na fotografijama. Obitelj je tražila odštetu.

Na snimci koju je objavio Stern vidi se loše stanje smještaja koji je njemačka obitelj platila. Lampe na stopovima nisu sasvim učvršćene te postoji opasnost od padanja, vanjski su zidovi puni plijesni, ulazi u sobe i bazen su opasni, kao i stepenice. Pločice u bazenu su razbijene, a i toalet je u lošem stanju. Turistkinja iz Njemačke u dvorištu kuće snimila je i odbačeni, iskorišteni kondom.

Veronika Hermel reist mit ihrer Familie nach Kroatien. Die versprochene Traumunterkunft entpuppt sich als Sanierungsfall. https://t.co/Hi3HIDv5ke — stern (@sternde) July 20, 2025

'Nismo to mogli prihvatiti'

Ispričala je da pri rezervaciji smještaja fotografije na stranici nije mogla povećati pa nije mogla vidjeti što je oštećeno ili prljavo. "Slike su sigurno bile obrađene i u Photoshopu. Nismo to mogli prihvatiti", kazala je Veronika Hermel.

Njezina obitelj nije htjela prihvatiti takav smještaj pa su kontaktirali agenciju preko koje su vilu unajmili, no oni im nisu vratili novac, niti su im ponudili drugi smještaj.

Odvjetnik im je savjetovao da ni jednu noć ne prespavaju u tom smještaju. U slučaju da to učine, to bi značilo prihvaćanje svih uvjeta. Nakon nekoliko sati su pronašli novi smještaj koji su platili još 2.600 eura.

Sve se dogodilo još početkom lipnja, a novac za loš smještaj im je vraćen tek nakon što su se obratili medijima, početkom srpnja, kada im je stigla i isprika od agencije.

