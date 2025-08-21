Ministra pitali o besramnom taksistu: Sprema se iznenađenje za Novozelanđanku?

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kazao je u četvrtak da je od početka godine do 20. kolovoza u Hrvatskoj bilo 15,5 milijuna turista i 79,2 milijuna noćenja, što je po 1 posto više nego u istom razdoblju lani. Rekordne fizičke brojke prati i porast turističke potrošnje pa imamo "gotovo idealnu situaciju", ocijenio je ministar nakon sjednice Vlade.

Da je turistička potrošnja rasla ove godine pokazuju podaci o fiskalizaciji, koje je Glavina iznio novinarima, kazavši da je do 18. kolovoza ukupno fiskalizirana vrijednost računa za 10,4 posto veća nego lani u istom razdoblju, a izdano je i 3,8 posto više računa.

Objasnio je i da je rast turističke potrošnje vidljiv i po djelatnostima u turizmu - kod usluga smještaja vrijednost fiskaliziranih računa je 7,8 posto viša nego lani, a izdano je i 1,8 posto više računa; kod usluživanja hrane i pića rast vrijednosti izdanih računa je 12,4 posto, a računa je 4 posto više, dok je kod putničkih agencija i organizatora putovanja vrijednost fiskaliziranih računa 8,4 posto viša uz 6 posto više izdanih računa nego prošle godine.

HNB očekuje rast prihoda od stranih turista

Ministar Glavina je podsjetio i na zadnju službenu projekciju HNB-a iz lipnja ove godine prema kojoj se ove godine očekuje da će prihodi od stranih turista rasti za oko 3,6 posto u odnosu na lani, i dosegnuti oko 15,5 milijardi eura.

"Sa 20. kolovozom ove godine imamo dakle rekordni turistički promet dolazaka i noćenja turista. Istodobno imamo i rekordnu potrošnju i rast u turističkim djelatnostima, a povećanje prihoda nam je sigurno jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti", kazao je Glavina, dodajući da "ako se godina nastavi kao do sada i bez nekih većih meteoroloških ili drugih promjena, mogli bi i za cijelu godinu imati rezultate u turizmu kao do sada", kazao je Glavina.

To bi, po ministru, značilo i da u hrvatskom turizmu imamo i gotovo pa idealnu situaciju s povećanjem prometa u turizmu, ali ne samo u glavnoj sezoni, nego u pred i posezoni, što je sve na tragu svih strateških dokumenata da se Hrvatska razvija kao cjelogodišnja održiva destinacija.

O prevarenoj turistkinji u Zagrebu

Na upit novinara oštro je osudio nedavno postupanje taksista prema stranoj turistici u Zagrebu kojoj je naplatio ogromnu, nevjerojatnu cifru od čak 1506 eura za vožnju od kilometar i pol. Nakon što je priča dospjela u medije, turistkinji s Novog Zelanda vraćeno je 1350 eura, što znači da ju je vožnja od 1,5 km i dalje koštala 156 eura.

"Ako se radi o namjeri, a po onome što pišu mediji izgleda da se radi, takvi ljudi apsolutno nemaju mjesta u hrvatskom turizmu niti pružanju usluga ni domaćim ni stranim turistima. Očekujem reagiranje strukovnih udruženja i da takve slučajeve iskorijenimo, jer nam takvo ponašanje čini veliku štetu i stvara sjenu nad radom desetina tisuća djelatnika u turizmu koji stvaraju dojam Hrvatske kao jako dobre destinacije i zemlje s izvanrednim domaćinima", komentirao je Glavina.

Kazao je i da su oko svega u kontaktu s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Grada Zagreba i HTZ, koji će kontaktirati tu turistkinju i osmisliti kako da joj se to na neki način primjereno nadoknadi.

