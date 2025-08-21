Vlada se vratila s praznika, Plenković: 'Otklanjam sve neistinite špekulacije'

Vlada je održala 112. sjednicu u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na dnevnom redu bio je prijedlog godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za ovu godinu, te Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje do 2028. godine. Vlada je usvojila i Program Nacionalni zajmovi za investicije i obrtna sredstva te donijela Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma.

U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnosti.

'Pokazalo se koliko hrvatski narod drži do Domovinskog rata'

Zahvalio je ministrima Anušiću, Medvedu i Božinoviću na organizaciji vojnog mimohoda u Zagrebu povodom 30. obljetnice akcije Oluja te obilježavanja Oluje i u Kninu.

"Pokazalo se koliko hrvatski narod drži do Domovinskog rata i akcije Oluja. Reakcije ljudi koji su došli u Zagreb pokazala se da je mimohod bio ispravan potez i da smo javnosti pokazali u što su to ulagana značajna financijska sredstva", rekao je premijer.

Turistička sezona

Osvrnuo se i na turističku sezonu. "Do 20. 8. 15,5 milijuna dolazaka, jedan posto više u dolascima i noćenjima. Kad je riječ o fiskalizaciji računa, 5,4 milijardi eura, ili 10 posto više nego lani. Žalio bih zahvaliti svim turističkim djelatnicima na angažmanu, podizanju kvalitete usluge", kazao je premijer.

Plenković je zahvalio i svima pripadnicima vatrogasnih postrojbi angažiranih na protupožarnoj sezoni. "Bilo je 6,7 posto požara više, ali je opožareno čak 72 posto površina manje. Imamo i 272 kamere za nadzor i rano otkrivanje požara. Imamo i 18.000 vatrogasaca, odnosno tisuću više nego lani", istaknuo je premijer.

Slanje vojnika u Ukrajinu

"Mir treba postići, ali treba poštivati temeljna načela, a to je poštivanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava kad je riječ o Ukrajini. I noćašnja bombardiranja govore o tome da Rusija ne staje s agresijom unatoč mirovnim naporima na najvišoj razini. Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje za slobodu Ukrajine nego važno pitanje za sigurnost cijele Europe i cijelog svijeta. Odbacujem sve špekulacije koje su neistine u eteru o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu", rekao je Plenković te poručio: "Nikad nije razmatrano slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu, ali se koristi za dezinformiranje hrvatskih građana, pa svi koji nastavljaju dezinformacijsku kampanju, a predvodi je Milanović, upućujem ih na to da se bave činjenicama i istinom a ne izmišljenim tezama i zbunjuju hrvatske građane. Vlada to nikad nije radila, a oni koji na tome profitiraju, to je profit kratkog daha".

Osvrnuo se i na brojne kulturne aktivnosti tijekom ljetnih mjeseci te zahvalio svim kulturnim djelatnicima, ministrici Obuljen Koržinek na podršci brojnim kulturnim aktivnostima.

Program demografske revitalizacije depopuliranih područja

Vlada donosi Program demografske revitalizacije depopuliranih područja. Mikro, mali i srednji poduzetnici moći će ostvariti 75.000 eura potpora za otpis dijela glavnice zajma čime im se smanjuje teret otplate. "Tako potičemo ostanak naših ljudi na depopuliranim područjima kao i povratak naših iseljenika", istaknuo je premijer.