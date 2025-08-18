Plenković: 'Milanović izmišlja tezu, to je laž!'

Premijer Andrej Plenković rekao u ponedjeljak da predsjednik Zoran Milanović širi laži tvrdeći da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu.

Milanović je ranije u ponedjeljak na Facebooku objavio da hrvatska vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini.

Šef države je to rekao nakon što je Plenković u nedjelju sudjelovao na videokonferenciji čelnika tzv. Koalicije voljnih, saveznika Kijeva koji razmatraju slanje vojnika u Ukrajinu ako se postigne mirovni sporazum s Rusijom.

„Milanović već godinu dana stalno izmišlja tezu o tome da netko šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu. Ova teza o tome da netko zagovara da hrvatski vojnik ide u Ukrajinu je laž“, rekao je Plenković novinarima u Mostaru.

Nema odluke o slanju vojnika

Vlada niti bilo druga institucija u Hrvatskoj nije donijela odluku o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu, istaknuo je premijer.

Dodao je kako je za Hrvatsku "dobro i korisno" da je dio koalicije koja okuplja EU, NATO, većinu velikih europskih zemalja i neke neeuropske zemlje poput Kanade.

Videokonferencija čelnika "Koalicije voljnih" održana je dva dana nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci i uoči sastanka europskih čelnika s američkim predsjednikom u ponedjeljak u Washingtonu.

