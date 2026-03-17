Legendarni Mirko Filipović vraća se borbama u spektakularnom meču? Detalj puno toga otkriva

Priča o mogućem povratku Mirka “Cro Copa” Filipovića ponovno se pojavila u MMA krugovima. Spominje se spektakularni meč protiv prvaka FNC-a u teškoj kategoriji, Hatefa Moeila, koji je odmah izrazio poštovanje prema legendi.

"Bila bi čast boriti se s tobom, legendo! Spreman sam dati sve od sebe i napraviti ovu borbu nezaboravnom", poručio je Moeil putem Instagrama.

Iako je Mirko u pedesetima i službeno je prekinuo karijeru prije sedam godina, i dalje održava izvanrednu formu. Trenira borce i sam pokazuje da još uvijek može odgovoriti na najveće izazove.

Pitanje je hoće li legendin povratak zaista postati stvarnost i hoće li kavez FNC-a ugostiti njegov posljednji spektakl pred publikom. Za odgovor ćemo vjerojatno čekati još neko vrijeme.

