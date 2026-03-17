Velika nagrada Japana u strahu od Ferrarija: Tajno oružje koje svi čekaju vraća se na stazu

Ferrari je na Velikoj nagradi Šangaja pružio uzbudljivu predstavu, dok su Lewis Hamilton i Charles Leclerc vodili bitku kroz cijeli vikend. Unatoč impresivnoj borbi, SF-26 se morao zadovoljiti trećim mjestom, a Hamilton je ujedno osigurao svoj prvi podij s Scuderijom.

Na dan kada je Kimi Antonelli slavio svoj prvi trijumf, Ferrari je zaostao 25 sekundi za pobjednikom, što je ogromna razlika u trenutnoj utrci za naslov, posebno s obzirom na dominaciju Mercedesa.

Analiza podataka pokazuje da Ferrari gubi približno četiri i pol desetinke po krugu, što je previše da bi prekinuo Mercedesovu nadmoć. Ipak, utrka u Kini dala je jasne znakove potencijala: SF-26 je konkurentan u prva dva sektora staze, dok gubi većinu prednosti na ravninama, gubeći gotovo tri desetinke u tom dijelu staze.

Ferrari sada mora raditi na smanjenju ovog zaostatka. Iako je razumijevanje optimalnog korištenja električne energije u strategiji punjenja baterije ključno, mnogo veći izazov ostaje pronaći dodatnu snagu u V6 motoru. Procjena pokazuje deficit od 20–25 konjskih snaga, naročito pri visokim okretajima.

Dio tog zaostatka mogao bi biti rezultat Mercedesovih navodnih trikova: rad motora s višim omjerom kompresije dok je motor vruć, dok se mjerenje vrši na sobnoj temperaturi do 1. lipnja. Uz to, vrhunsko gorivo Petronas dodatno pojačava energiju u cilindrima, omogućujući iskoristiti visoku kompresiju. Kombinacija s većim turbopunjačem omogućuje maksimalnu snagu i efikasno punjenje baterije na ravninama bez gubitka brzine.

Ferrari sada čeka ADUO nadogradnju motora, koja bi mogla biti implementirana već na Velikoj nagradi Mađarske, ali u međuvremenu fokus je na razvoju automobila. Inženjeri iz Maranella, pod vodstvom Loica Serra, ubrzali su razvojne planove kako bi izvukli maksimum iz šasije i aerodinamike SF-26.

U Šangaju smo također vidjeli debi tzv. flip stražnjeg krila tijekom slobodnog treninga. Iako su oba vozača koristila krilo kako bi prikupila podatke, ono nije odobreno za utrku. Protivnici su brzo tvrdili da je koncept odbijen, no riječ je samo o prvoj fazi testiranja. Krilo je prvotno planirano za Bahrain, ali su zbog otkazivanja utrka na Bliskom Istoku pokušali ubrzati njegovu primjenu.

Test u Kini pokazao je važnost pravilnog vremena zatvaranja krila, jer je došlo do problema s aerodinamičkom ravnotežom pri reakciji prednjeg pokretnog krila. Prikupljeni podaci omogućit će preciznije simulacije za Veliku nagradu Japana, gdje aerodinamika ima ključnu ulogu uz performanse motora.

