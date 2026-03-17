Kontroverzni F1 playboy stvara prvake, a van staze najljepše žene svijeta padaju mu pod noge

Flavio Briatore, ime koje je u Formuli 1 sinonim za pobjede, skandale i luksuz, figura je čiji životopis podsjeća na filmski scenarij. Talijanski mogul, koji se nedavno vratio u F1 kao alfa i omega Alpinea, nije bio samo šef momčadi. Bio je vizionar, kontroverzni poduzetnik, playboy i čovjek koji je uvijek igrao po vlastitim pravilima. Njegov život, isprepleten profesionalnim uspjesima i turbulentnim ljubavnim vezama, priča je o čovjeku koji je od skromnih početaka stigao do vrha, ne mareći za konvencije.

Od Pijemonta do Benettona – uspon 'Tribule'

Rođen 1950. u malom piemontskom mjestu u obitelji prosvjetnih radnika, Briatore je odrastao sanjajući o životu daleko od planinskih bespuća. Njegov nadimak 'Tribula', u lokalnom dijalektu označava nemirnu i ambicioznu osobu koja savršeno opisuje njegov karakter.

Mladi Flavio je započeo kao instruktor skijanja, zatim je otvorio restoran koji je propao, prodavao police osiguranja od vrata do vrata i radio po 17 sati dnevno. Problemi sa zakonom pratili su ga osamdesetih, kada je bio osuđen za nekoliko prijevara, no izbjegao je zatvor bijegom na Djevičanske otoke. Prekretnicu je doživio u Milanu, susretom s Lucianom Benettonom, osnivačem modnog carstva, koji ga je poslao u Ameriku da proširi brend. Briatoreov talent za sklapanje poslova pretvorio je United Colors of Benetton u globalni fenomen.

Graditelj prvaka

Njegov ulazak u Formulu 1 započeo je kada je Benetton kupio momčad Toleman. Iako neiskusan u utrkama, Briatore je pokazao nepogrešiv instinkt za talente. Njegov najvažniji potez, angažman mladog Michaela Schumachera 1991. godine promijenio je tijek sporta. Benetton je osvojio dva vozačka naslova (1994. i 1995.) i jedan konstruktorski (1995.), a Briatore je stvorio reputaciju čovjeka spremnog na sve za pobjedu.

Ipak, uspjesi nisu prošli bez kontroverzi. Sezona 1994. obilježena je optužbama za varanje, od ilegalnog softvera do preinaka na sustavu za gorivo, a Briatore je pokazao da ne preza ni pred čim. U isto vrijeme, njegov privatni život bio je podjednako zanimljiv. Burna veza sa supermodelom Naomi Campbell od 1998. do 2003., potom romansa s Heidi Klum, rezultirala je rođenjem kćeri Leni.

Povratak na vrh s Renaultom

Početkom 2000-ih Briatore se vratio u momčad Renault sada poznatu kao Alpine. Angažirao je Fernanda Alonsa i 2005. i 2006. osvojio dvostruke naslove, prekinuvši dominaciju Schumachera i Ferrarija. No, skandal “Crashgate” 2009. doveo ga je do doživotne zabrane FIA-e, kasnije poništene na francuskom sudu.

Nakon prisilnog odlaska, Briatore se posvetio poslovnom carstvu, uključujući lanac luksuznih restorana i noćnih klubova “Billionaire”, te vlasništvu nad engleskim klubom Queens Park Rangers. Razvod od Elisabette Gregoraci 2017. nije narušio njihov odnos, a zajednički su odgajali sina i održavali obiteljske veze.

Godine 2024. Briatore se iznenađujuće vratio u Formulu 1, sada kao izvršni savjetnik Alpinea, preuzevši stvarnu kontrolu nad momčadi i potvrdivši status alfa figure sporta. Njegova filozofija? “Imate samo jedan život. Ako ste dio filma, bolje je igrati glavnu ulogu.”

