Uhvaćena sa šefom na koncertu, a sad otkrila: 'Muž od kojeg sam se razvodila je bio tamo'

Kristin Cabot, žena koja je prošle godine postala viralna senzacija nakon što ju je kamera na koncertu benda Coldplay uhvatila u prisnom trenutku sa šefom, prvi je put detaljno progovorila o tom događaju u intervjuu kod Oprah Winfrey.

Cabot je snimljena prošlog srpnja na stadionu u Bostonu s tadašnjim izvršnim direktorom Andyjem Byronom. Dok su razmjenjivali nježnosti, njihova su se lica pojavila na velikom ekranu, što je primijetio i frontmen benda Chris Martin, koji je situaciju prokomentirao pred publikom.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a Cabot je u međuvremenu napustila poziciju direktorice ljudskih resursa u tvrtki Astronomer.

Foto: X via Bestimage/Bestimage/Profimedia

“Nismo učinili ništa pogrešno”

U razgovoru s Oprah, Cabot tvrdi kako u tom trenutku nije bilo nevjere.

“I Andy i ja bili smo rastavljeni od svojih partnera”, objasnila je, dodajući da nije smatrala kako čini nešto sporno.

Prisjetila se i neugodnog trenutka kada je shvatila da se na koncertu nalazi i njezin tadašnji suprug. Unatoč tome, vjerovala je da je mala šansa da će se susresti u gomili od desetaka tisuća ljudi.

“Prošlo mi je kroz glavu hoće li biti neugodno ako me vidi s Andyjem. Pomislila sam na mogućnost da se sretnemo. Ali onda sam si rekla, pa na stadionu Gillette je 55 tisuća ljudi, mala je vjerojatnost da ću ga sresti”, nastavila je. “Uostalom, ne bi bilo važno... bilo bi bolje da sam ga i srela. On zna koliko Andy i ja blisko surađujemo. Zna da smo i privatno odlazili na ručkove i pića. To je bilo u redu.”

Foto: Oprah Winfrey/YouTube/Ferrari/Profimedia

Priznala pogrešku i platila cijenu

Iako danas brani svoj odnos, Cabot je ranije priznala da je situacija bila neprimjerena.

“Popila sam nekoliko pića i ponašala se neprimjereno sa šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga se odrekla karijere”, izjavila je, naglasivši kako je svjesna posljedica svojih postupaka.

Dodala je i kako želi da njezina djeca nauče da je u redu pogriješiti, ali i da nitko ne bi trebao trpjeti prijetnje zbog svojih pogrešaka.

Foto: Oprah Winfrey/YouTube/Ferrari/Profimedia

Kontakt s bivšim šefom svela na minimum

Nakon incidenta, Cabot i Byron su se još nekoliko puta susreli, no odlučili su smanjiti kontakt na minimum kako bi izbjegli dodatne komplikacije.

Priča koja je započela kao viralni trenutak s koncerta tako je za Cabot završila velikim životnim i profesionalnim zaokretom o kojem sada otvoreno govori.

